Colombia importó 10,6% más granos en 2025: crece dependencia externa de cereales, leguminosas y soya

Colombia continúa profundizando su dependencia de las importaciones para abastecer el consumo interno de cereales, leguminosas y soya. Así lo revela el más reciente análisis de la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya (Fenalce), con base en el comportamiento de 2025. Durante ese año, el país importó 13.209.215 toneladas de granos, lo que representa un incremento de 1.387.867 toneladas frente a 2024, cuando se registraron 11.821.339 toneladas. En términos porcentuales, esto equivale a un aumento de 10,6%.

Del total, cerca de 10 millones de toneladas correspondieron a cereales, más de 190.000 toneladas a leguminosas y más de 3 millones de toneladas a soya y sus derivados. Al analizar por segmentos, en 2025 Colombia importó 812.891 toneladas adicionales de cereales, 31.332 toneladas más de leguminosas y 552.653 toneladas adicionales de soya y derivados. Esto se traduce en incrementos de 8,2% en cereales, 16,3% en leguminosas y 18% en soya, siendo este último el rubro de mayor crecimiento. Para Fenalce, este comportamiento evidencia una tendencia estructural que compromete la autosuficiencia alimentaria del país. “Esta situación es preocupante y nos invita a analizar la ley actual del sector agropecuario; necesitamos una ley fuerte que respalde el sector”, afirmó Arnulfo Trujillo Díaz, gerente general del gremio.

El dirigente planteó la necesidad de impulsar créditos oportunos, seguros de cosecha eficientes, infraestructura de almacenamiento y secado, mejoras en transporte, acceso a maquinaria para agricultura de precisión, precios de estabilización y contratos de cosecha a futuro, así como seguridad jurídica y mejor conectividad.

Maíz amarillo lidera importaciones y evidencia alta dependencia

Dentro de los cereales, el maíz amarillo continúa siendo el producto más importado. En 2025, Colombia compró 7.308.445 toneladas, un aumento de 13,3% frente a 2024. Estas importaciones provinieron en su totalidad de Estados Unidos, lo que evidencia una alta dependencia de este mercado. Además, cinco empresas —C.I. ADM Colombia Ltda., Alims Finca S.A.S., Italcol de Occidente S.A., Contegral S.A. e Italcol S.A.— concentraron el 48,6% de las compras. En contraste, el maíz blanco registró una caída de 5,3%, con 353.850 toneladas importadas, posiblemente por una menor demanda. En este segmento, cuatro empresas concentraron el 69,4% del total. El trigo registró una leve disminución de 0,8%, con un total de 1.908.203 toneladas importadas en 2025. Canadá y Estados Unidos fueron los principales proveedores, con participaciones de 53% y 43%, respectivamente.

Por su parte, la cebada también cayó 0,9%, con Argentina como principal origen (68%). En este mercado, Bavaria S.A. se mantiene como el único importador en el país. Las importaciones de fríjol crecieron 11,5%, alcanzando 46.629 toneladas, con Argentina, Perú y Ecuador como principales proveedores. Asimismo, la arveja registró uno de los mayores incrementos, con un crecimiento de 24,6% y un total de 29.564 toneladas, de las cuales el 96,5% provino de Canadá. En total, Colombia importó 192.873 toneladas de leguminosas en 2025, destacándose también la lenteja (103.026 toneladas) y el garbanzo (13.591 toneladas). El rubro de soya fue uno de los más dinámicos. Las importaciones de soya en grano aumentaron 34,2%, alcanzando 595.364 toneladas, mientras que la torta de soya creció 19%, con 2.043.076 toneladas.

Estados Unidos se consolidó como el principal proveedor, con el 99,9% de la soya en grano y el 95% de la torta de soya importada por Colombia. También se importaron 396.053 toneladas de aceite de soya, principalmente desde Bolivia (48%) y Estados Unidos (37%). Las importaciones ingresaron principalmente por los puertos de Buenaventura, Barranquilla, Santa Marta y Cartagena, que concentraron el grueso del movimiento de cereales y soya. Otros puntos de ingreso incluyeron Bogotá e Ipiales, especialmente para productos como malta, fríjol y leguminosas.

Fenalce pide medidas para fortalecer la producción nacional

Ante este panorama, Fenalce insistió en la necesidad de fortalecer el sector agropecuario para reducir la dependencia externa. El gremio propuso, además, que el Gobierno genere acuerdos con la industria para priorizar la compra de producción nacional mediante incentivos.