Anuncian más de $50.000 millones para subsidios de vivienda urbana y rural

La Superintendencia del Subsidio Familiar y el Ministerio de Vivienda avanzan en la redistribución de recursos de vivienda que permanecían sin asignar desde hace más de 10 años.
En total, se trata de $8.370 millones en el componente urbano y $41.664 millones en el componente rural, que serán destinados a nuevos subsidios para compra, construcción y mejoramiento de vivienda en todo el país.
La medida fue oficializada mediante una resolución conjunta entre ambas entidades, que define los criterios y la metodología para la distribución de los remanentes de segunda prioridad de las Cajas de Compensación Familiar, tanto para proyectos en zonas urbanas como rurales.