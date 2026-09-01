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Porvenir suspende comisión para retirar cesantías y pensiones tras el terremoto

Porvenir suspenderá durante tres meses la comisión por retiro de cesantías y pensiones voluntarias para afiliados afectados por el sismo.

  • Porvenir suspende durante tres meses la comisión por retiro de cesantías y retiro de pensiones voluntarias tras el sismo. FOTO: El Colombiano.
    Porvenir suspende durante tres meses la comisión por retiro de cesantías y retiro de pensiones voluntarias tras el sismo. FOTO: El Colombiano.
El Colombiano
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hace 42 minutos
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Los afiliados de Porvenir que se encuentren en las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto podrán retirar sus recursos sin pagar la comisión correspondiente durante tres meses.

La medida estará vigente durante septiembre, octubre y noviembre de 2026 y cobijará a los afiliados ubicados en las zonas afectadas por el movimiento sísmico, entre ellas Pereira y municipios de sus alrededores, Cali, Buenaventura y municipios del Chocó.

La compañía precisó que el beneficio se extiende, en general, a los departamentos y municipios que resultaron afectados por el sismo.

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Retiro de cesantías: qué se puede pagar con estos recursos

Las cesantías son un ahorro destinado principalmente a proteger a los trabajadores en caso de desempleo. Sin embargo, la legislación colombiana también permite utilizarlas para otros fines específicos, principalmente vivienda y educación.

En el caso de vivienda, los recursos pueden utilizarse para la compra de una vivienda nueva o usada, así como para realizar reparaciones o mejoras en el inmueble.

En medio de las afectaciones provocadas por el sismo, este ahorro puede convertirse en una fuente de recursos para los trabajadores que necesiten atender daños o necesidades relacionadas con su vivienda.

Sin embargo, hay que precisar que el sismo, por sí solo, no habilita automáticamente el retiro de las cesantías. Porvenir recordó que la autorización para utilizar estos recursos corresponde al empleador, quien debe verificar que el retiro cumpla con las condiciones establecidas y que los recursos tengan el uso permitido por la ley.

Según Porvenir, durante los mismos tres meses también se suspenderá el cobro de la comisión por retiro de pensiones voluntarias para los afiliados que hagan parte de las zonas cobijadas por la medida.

Esto significa que quienes cumplan las condiciones para retirar recursos de este producto podrán hacerlo durante septiembre, octubre y noviembre sin asumir esa comisión.

La medida busca reducir los costos asociados al acceso a los ahorros en un momento en el que algunos afiliados pueden enfrentar gastos adicionales por los daños ocasionados por el sismo.

¿Cómo retirar las cesantías en Porvenir?

Los afiliados pueden consultar su saldo, conocer los requisitos y revisar las condiciones de cada retiro a través de los canales oficiales de Porvenir.

Entre las opciones disponibles están la página web de Porvenir, la App Porvenir, WhatsApp Porvenir y el Chat Porvenir.

Para realizar directamente los trámites de retiro de cesantías, los afiliados también pueden acudir a las oficinas de Porvenir, comunicarse con la línea de servicio al cliente en el #857 o utilizar la red ampliada de atención en Banco AV Villas y Reval.

La recomendación de la administradora es realizar los trámites únicamente mediante sus canales oficiales, con el fin de evitar intermediarios y posibles fraudes.

María Lorena Botero, vicepresidente de Clientes y Operaciones de Porvenir, explicó que la decisión busca facilitar el acceso de los afiliados a sus recursos en medio de las necesidades generadas por el sismo. “Entendemos que una situación como la generada por el sismo puede traer nuevas necesidades para las personas y sus familias. Por eso, hemos decidido suspender durante tres meses el cobro de comisión por retiro de cesantías y el cobro de comisión por retiro de pensiones voluntarias”, señaló.

Siga leyendo: ¡Ojo! Si retira sus cesantías y no presenta soportes, podrían despedirlo, advierte la Corte Suprema

La compañía agregó que continuará ofreciendo orientación a través de sus canales digitales y presenciales para que los afiliados conozcan los requisitos y condiciones de cada producto antes de solicitar el retiro.

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