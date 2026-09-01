Porvenir suspende comisión para retirar cesantías y pensiones tras el terremoto

Los afiliados de Porvenir que se encuentren en las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto podrán retirar sus recursos sin pagar la comisión correspondiente durante tres meses.
La medida estará vigente durante septiembre, octubre y noviembre de 2026 y cobijará a los afiliados ubicados en las zonas afectadas por el movimiento sísmico, entre ellas Pereira y municipios de sus alrededores, Cali, Buenaventura y municipios del Chocó.
La compañía precisó que el beneficio se extiende, en general, a los departamentos y municipios que resultaron afectados por el sismo.
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