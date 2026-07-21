Gobierno Petro sabía del saqueo ilegal de oro en Santurbán y no hizo nada, revelan documentos

Dos documentos oficiales, publicados por Vanguardia, confirman que el Gobierno del presidente Gustavo Petro sabía, desde hace al menos dos años y siete meses, dónde quedan exactamente cinco túneles de extracción ilegal de oro dentro del páramo de Santurbán.
Las minas operan a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, en una de las zonas de páramo más protegidas del país.
El Ministerio de Ambiente y la Agencia Nacional de Minería (ANM) no solo tenían la georreferenciación exacta de los socavones, también archivaron alertas técnicas sobre drenajes ácidos que salen de esas minas y llegan a las fuentes de agua que abastecen a más de dos millones de personas en Santander y Norte de Santander.
La investigación revisó entre noviembre de 2023 y febrero de 2025, y encontró que el Estado, además de verificar la destrucción del páramo, conoció un informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) que calculó las ganancias de esta red de minería ilegal en $26.000 millones mensuales.
El 17 de diciembre de 2024, el Ministerio de Ambiente anunció una “ofensiva definitiva” contra estas minas. 19 meses después, los túneles siguen abiertos y el oro sigue saliendo hacia el mercado ilegal.