Colombia, entre los peores países para jubilarse en el mundo en 2025: estas son las razones

Colombia volvió a ocupar el penúltimo lugar en el Índice Global de Jubilación (GRI) 2025 elaborado por Natixis Investment Managers, al registrar un puntaje total de 33%, lo que la sitúa en el rango de desempeño “deficiente” —por debajo del 40%— y únicamente por encima de India (8%), entre los 44 países evaluados. El estudio, desarrollado junto a CoreData Research, mide las condiciones para un retiro digno a partir de cuatro subíndices: salud, finanzas en el retiro, calidad de vida y bienestar material. En todos ellos, el país muestra bajos resultados, especialmente en bienestar material, con un 7%, el puntaje más bajo de la medición. Puede leer: Pensión mínima Colpensiones 2025: cuánto se paga, cómo se calcula y qué cambió con la reforma pensional El descenso de Colombia en el índice global no es nuevo, en 2018 alcanzó 39%, y desde entonces ha retrocedido hasta 33%. A nivel regional, otros países latinoamericanos —como Chile y Uruguay— mantienen posiciones más altas, impulsados por sistemas mixtos y mayores tasas de ahorro voluntario.

Bienestar material: el talón de Aquiles de la jubilación en Colombia

El bienestar material, que evalúa aspectos como ingreso per cápita, desigualdad y empleo, es el punto más débil del país. Colombia ocupa el último lugar (44 de 44), con apenas 7% de puntaje, lo que refleja la persistente desigualdad económica, bajos ingresos y alta informalidad laboral. Aunque el desempleo ha mostrado cierta reducción, la precariedad y la falta de cotización en el sistema pensional continúan afectando la posibilidad de acceder a una jubilación digna. En contraste, los países nórdicos y europeos dominan el ranking global. Por ejemplo, Noruega recuperó el primer lugar con un índice global de 83%, seguida de Irlanda (82%), Suiza (81%) e Islandia (79%), todas con calificaciones de “desempeño excelente”.

Colombia ha repetido su posición como el segundo país con peores condiciones para pensionarse a nivel mundial, según el Índice Global de Jubilación 2025 de Natixis IM. FOTO: Cortesía.

Finanzas en la jubilación, luces y sombras en el desempeño colombiano

El subíndice de finanzas en la jubilación es el único donde Colombia obtiene una nota aceptable, con 60%, lo que la ubica en el puesto 32 a nivel global. El país se destaca por ocupar el tercer lugar en dependencia de la población mayor (82%), también el tercer lugar en tasas de interés (92%), y el séptimo lugar en presión fiscal (52%). Sin embargo, sufre retrocesos en morosidad bancaria (17%), inflación (65%) y gobernanza (66%), lo que muestra una economía de contrastes, con fortalezas en algunos indicadores macroeconómicos, pero debilidades institucionales que minan la confianza en el sistema pensional.

Salud y calidad de vida en la jubilación: avances lentos, pero insuficientes

En salud, Colombia mejora dos puntos frente al año anterior y alcanza un 55%, impulsada por la mayor expectativa de vida y un modelo de cobertura obligatoria que la ubica en el puesto 15 mundial en gasto asegurado. En calidad de vida, el país mantiene el mismo porcentaje (55%), aunque con caídas en biodiversidad (-16 puntos) y saneamiento (-9), compensadas parcialmente por una mejora en felicidad (+5 posiciones). Pese a esos avances, el entorno de jubilación sigue siendo débil. La presión inflacionaria, el envejecimiento poblacional y la baja tasa de ahorro dificultan que los trabajadores proyecten una vejez tranquila. Lea aquí: ¿Colombia está preparada para hacer lo mismo que China, al subir la edad de jubilación?

José Luis León, Country Head de Natixis Investment Managers.