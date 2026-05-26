Radican ponencia para crear contrato agrario y formalizar el trabajo rural en Colombia

El Gobierno Nacional acompañó la radicación en el Congreso de la República de la ponencia del proyecto de ley que busca regular el contrato y el jornal agrario, una iniciativa que pretende transformar las relaciones laborales en el campo colombiano y reducir la histórica informalidad rural. Puede leer: 779 mil colombianos salieron del hambre grave en 2025, ¿qué dicen los datos del Dane? La propuesta, presentada por los representantes a la Cámara Alfredo Mondragón y Karen López, “busca cerrar brechas entre el campo y la ciudad, combatir la precarización laboral y mejorar las condiciones de millones de trabajadores rurales que han permanecido excluidos de los sistemas formales de protección social”.

Más de 3 millones de trabajadores rurales siguen en la informalidad

El sector agropecuario emplea actualmente a cerca de 3,4 millones de personas, equivalentes al 14,4% de la fuerza laboral del país. Sin embargo, la informalidad laboral en el campo alcanza el 83,1%, de acuerdo con datos del Dane. Más noticias: Disidencias de “Calarcá” se volvieron la roya de los cafeteros, quienes sufren caída de 28% en su producción Además, organismos internacionales como la Cepal han advertido sobre la baja afiliación de trabajadores rurales a sistemas de pensiones y seguridad social, especialmente en el caso de mujeres y jóvenes. El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, afirmó que la reforma busca reconocer derechos laborales históricamente negados al campesinado colombiano. “Esta es una reforma profundamente social y democrática para el campo colombiano. Durante décadas el campesinado sostuvo la economía agrícola del país en medio de la informalidad y la exclusión. Hoy estamos avanzando hacia un modelo que reconoce derechos, garantiza protección social y dignifica la vida de quienes trabajan la tierra”, aseguró el funcionario. Entérese: Colombia producirá cannabis medicinal con energía solar: inauguran la primera granja en Baranoa, Atlántico

Proyecto busca crear contrato agropecuario para trabajos estacionales y transitorios

Uno de los principales puntos del proyecto es la creación del contrato agropecuario para actividades de producción y transformación agraria primaria de carácter estacional o transitorio. La propuesta establece garantías laborales adaptadas a las dinámicas productivas del campo colombiano e incorpora derechos relacionados con jornadas laborales, descansos y condiciones de trabajo. Entre las medidas contempladas están el descanso semanal remunerado, el pago de recargos nocturnos y suplementarios, pausas para alimentación e hidratación, y mecanismos de protección frente a condiciones climáticas extremas. Vea aquí: Café, cacao y ganadería: así cambiarán las exportaciones colombianas con la nueva norma ambiental europea El articulado también reconoce como parte de la jornada laboral remunerada el tiempo de disponibilidad de los trabajadores rurales.

Reforma regula el jornal agrario y prohíbe la tercerización laboral

La iniciativa también regula el jornal agropecuario, estableciendo que este deberá incluir tanto el pago ordinario diario como los componentes prestacionales y legales correspondientes. De acuerdo con la propuesta, los ingresos de los trabajadores no podrán ser inferiores al salario mínimo vigente más un factor prestacional mínimo del 30%. Lea también: Colombia produce 12.000 toneladas de arándanos en 2025, pero el 95% se queda en el país Otro de los puntos centrales del proyecto es la prohibición de la tercerización e intermediación laboral para el suministro de mano de obra agropecuaria. Además, la reforma habilita mecanismos de cotización a seguridad social por días o semanas, con el objetivo de adaptar la protección laboral a las características estacionales del trabajo rural.

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