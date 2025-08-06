Envejecimiento llevaría a Colombia hacia un modelo de vivienda japonés: menos espacio y más alquiler

La caída en la natalidad en Colombia ha sido históricamente atribuida a dinámicas estructurales, como el ingreso de las mujeres al mercado laboral y el acceso generalizado a métodos de planificación familiar. Sin embargo, circunstancias como la pandemia, el enfriamiento de la economía, las transformaciones en los estilos de vida y los flujos migratorios, han profundizado esta tendencia, anticipando una sociedad más envejecida y con menos nacimientos.
Este contexto se ha visto agravado por el aumento sostenido del costo de vida y un panorama económico cada vez más incierto, que han elevado considerablemente el costo de oportunidad de tener hijos. Como resultado, los nacimientos cayeron un 13,7% en 2024, tras retrocesos del 7,0% en 2022 y del 10,1% en 2023, acumulando una reducción del 31% frente a los niveles prepandemia. Entre 2014 y 2019, Colombia registraba en promedio 655.000 nacimientos anuales; en 2024, apenas fueron 445.000.
Esta transformación demográfica ya empieza a tener efectos tangibles en distintos sectores económicos. Se disminuye la presión sobre servicios orientados a la infancia, pero al mismo tiempo se incrementa la demanda por atención médica especializada, servicios de cuidado, infraestructura adaptada y bienes patrimoniales.
Además, el envejecimiento poblacional está reconfigurando el mercado laboral, la demanda de vivienda y los patrones de consumo, planteando nuevos desafíos en términos de productividad, inversión y equidad.