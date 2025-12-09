x

Antioquia representó 24% del empleo del sector plástico en Colombia entre enero-septiembre y creció 4,9% en producción

Entre enero y septiembre de 2025, el subsector de caucho, químicos y plástico en Antioquia aportó 17% del crecimiento industrial del departamento. Actualmente la región concentra 24% del personal ocupado del sector, 23 % de los establecimientos y 17 % de la producción nacional.

  Antioquia concentra cerca de una cuarta parte del empleo nacional en la industria del plástico. FOTO: JAIME PÉREZ
    Antioquia concentra cerca de una cuarta parte del empleo nacional en la industria del plástico. FOTO: JAIME PÉREZ
  Producción, ventas y empleo del sector plástico registran crecimiento sostenido en el tercer trimestre de 2025. FOTO: JAIME PÉREZ
    Producción, ventas y empleo del sector plástico registran crecimiento sostenido en el tercer trimestre de 2025. FOTO: JAIME PÉREZ
Johan García Blandón
Johan García Blandón
09 de diciembre de 2025
La industria del plástico atraviesa un año de crecimiento sostenido. Entre enero y septiembre de 2025, las exportaciones de materias primas plásticas aumentaron 7,4%, impulsadas por la dinámica del mercado brasileño, que concentró 56% del valor exportado y elevó sus compras desde Colombia en un 21%. Este comportamiento confirma la importancia de Brasil como socio estratégico para el sector y destaca la capacidad del país para fortalecer su presencia en mercados internacionales.

El repunte exportador se suma al proceso de modernización industrial. En los primeros tres trimestres del año, las empresas del sector adquirieron más de US$80 millones en maquinaria, partes y moldes, con un crecimiento del 17% en las importaciones de inyectoras, que hoy representan el 43% de los equipos instalados.

Estas inversiones están enfocadas en aumentar productividad, mejorar eficiencia y fortalecer segmentos como autopartes, motopartes, envases, electrodomésticos y bienes de consumo final.

Paralelamente, se ampliaron las capacidades de reciclaje, una apuesta que suma cerca de 100.000 toneladas adicionales al año a la infraestructura nacional, acercando al país a metas clave de circularidad y sostenibilidad.

En el frente interno, la industria mantiene indicadores positivos. Entre julio y septiembre de 2025, los productos plásticos registraron un crecimiento de 3% en la producción real, 4,9% en ventas reales y 3,7% en empleo, reflejo de la recuperación de la demanda en sectores como alimentos, salud, construcción, movilidad y consumo masivo. El sector genera alrededor de 250.000 empleos directos y otros 100.000 vinculados a la cadena del reciclaje.

Antioquia, protagonista nacional en la fabricación de plásticos

Producción, ventas y empleo del sector plástico registran crecimiento sostenido en el tercer trimestre de 2025. FOTO: JAIME PÉREZ
Producción, ventas y empleo del sector plástico registran crecimiento sostenido en el tercer trimestre de 2025. FOTO: JAIME PÉREZ

En el balance regional, Antioquia se consolida como uno de los motores del sector plástico y del caucho en Colombia. Entre enero y septiembre, el segmento de sustancias químicas, farmacéuticas, caucho y plástico creció 4,9% en producción real, aportando 17% del crecimiento industrial del departamento frente a 2024.

Antioquia concentra el 24% del personal ocupado en la fabricación de plásticos, el 23% de los establecimientos del país y el 17% de la producción nacional, con empresas líderes en reciclaje, empaques, envases, autopartes y motopartes.

Esta fortaleza industrial ha permitido que Antioquia avance hacia un modelo más sofisticado de manufactura, con mayor adopción tecnológica, crecimiento exportador y avances en la transición hacia materiales más sostenibles.

Exportaciones totales: un año de dinamismo internacional

Entre enero y septiembre de 2025, las exportaciones de materias primas plásticas sumaron US$707 millones FOB (581.000 toneladas), mientras los productos plásticos transformados alcanzaron US$587 millones, con un aumento de 1,4%. El buen comportamiento consolida la tendencia positiva observada en 2024, cuando los productos transformados crecieron 15,6%.

“La industria del plástico está demostrando un proceso de transformación, y ha logrado mantener un crecimiento en su producción, y en el empleo. En especial, se resaltan los resultados en el objetivo de seguir fortaleciendo la presencia en mercados internacionales. Los resultados de este año reflejan una industria que invierte, que innova y que continúa avanzando hacia una mayor competitividad y sostenibilidad, con enfoque en la internacionalización.”, afirmó Daniel Mitchell, presidente ejecutivo de Acoplásticos.

Brasil es el principal destino de las materias primas, mientras Estados Unidos concentra el 26% de las exportaciones de productos transformados, manteniéndose como el mercado más relevante en ese segmento. En total, el sector espera cerrar 2025 con exportaciones cercanas a USD 1.800 millones, fortaleciendo su peso dentro del comercio exterior colombiano.

Perspectivas para 2026: regulación, reciclaje e internacionalización

El gremio Acoplásticos destaca que 2025 ha sido un año clave para confirmar el avance del sector en competitividad, innovación y presencia internacional. Sin embargo, 2026 traerá desafíos importantes: cumplir la normatividad de plásticos de un solo uso, alcanzar las metas de reciclaje de envases y empaques, acelerar la transición a la industria 4.0 y mantener el crecimiento exportador en un mercado global exigente y cada vez más regulado.

