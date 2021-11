Profundizar brecha de género puede espantar a los clientes

La actividad inmobiliaria del Éxito observó una reducción de 3 puntos en la ocupación de sus centros comerciales, pero la empresa hizo un esfuerzo para acompañar a los arrendatarios por la pandemia y no les cobró la renta cuando no tenían tráfico. Hoy ese negocio recuperó sus niveles de tráfico, y la última semana de octubre fue la primera con más tráfico en los centros comerciales comparada con 2019, o sea antes de la pandemia. El negocio de crédito (tarjeta Tuya) aplicó lo que hizo la banca, que fue elevar sus provisiones para cubrirse contra los posibles problemas de cartera los cuales fueron menores a los esperados, según contó el presidente del Éxito, Carlos Mario Giraldo. Y en cuanto al negocio de viajes que bajó a cero, aún no ha llegado a los niveles prepandemia, pero evidencia recuperación y está al 80%.