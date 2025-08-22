No paran los atentados en Colombia: artefacto con explosivos fue detonado cerca a la Alcaldía de Florencia, Caquetá

La ola de violencia continúa en Colombia, pues luego del jueves negro vivido en el territorio nacional tras el ataque a un helicóptero de la Policía en Amalfi y un ataque con explosivos en la escuela militar de aviación Marco Fidel Suárez, otro acto terrorista ocurrió en el país.

Sucedió en Florencia, Caquetá durante la madrugada de este viernes, 22 de agosto, donde criminales activaron un artefacto explosivo de bajo nivel en el centro de esa ciudad, a pocos metros de las sedes de la Alcaldía de Florencia y la Gobernación del Caquetá.

De acuerdo con videos grabados por las cámaras de seguridad, la detonación ocurrió alrededor de las 3 de la mañana en el centro de la ciudad. Debido al estruendo, las alarmas de varios locales se activaron inmediatamente.