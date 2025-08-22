“Llamamos al Estado a que atienda las víctimas”: ONU por atentado terrorista en Cali

La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos rechazó el ataque que se registró recientemente frente a la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, en Cali.
“Condenamos el ataque indiscriminado con explosivos en Cali que deja hasta el momento al menos 7 personas civiles muertas y 70 personas heridas”, indicó la organización a través de un comunicado.