“Su paz cocal está destruyendo a Colombia”: así fue la crítica de María Fernanda Cabal y la oposición a Petro por atentados en Amalfi y Cali

María Fernanda Cabal, senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático arremetió en contra del presidente Gustavo Petro luego de los atentados terroristas que se llevaron a cabo en la ciudad de Cali, Valle del Cauca y el municipio de Amalfi en Antioquia. La congresista le hizo una crítica a lo que el presidente ha denominado una política de Paz Total en donde ha buscado dialogar y negociar con algunos grupos al margen de la ley. Lea también: Terror y destrucción en Cali: estas son las imágenes del atentado contra la base aérea Marco Fidel Suárez “Su paz cocal está destruyendo a Colombia. El país le recordará como el que prefirió diálogo con terroristas que seguridad para los ciudadanos”, escribió Cabal en su cuenta de X respondiendo a una imagen del presidente Petro en Valledupar. “Usted preocupado por engañar la gente para que vaya a escucharlo, mientras el terrorismo sacude a Antioquia y Cali en el Valle del Cauca”, dice la senadora en el mismo mensaje.

En otro mensaje, la congresista opositora al actual gobierno le hace un cuestionamiento al mandatario. “¿Cuántos muertos más, cuántos atentados más necesita Gustavo Petro para darse cuenta que la Paz Total es la destrucción total de Colombia?”, mencionó Cabal en un video. “Estos hechos enlutan al país y son la consecuencia del desgobierno y de la entrega de Colombia a la criminalidad bajo la fracasada política de paz total de Gustavo Petro”, resaltó la precandidata presidencial.

Otros sectores de la oposición criticaron la Paz Total de Petro

Al igual que la senadora y la precandidata, otros sectores y líderes políticos se sumaron a los cuestionamientos al presidente y su actitud frente a los grupos al margen de la ley.

Para Sergio Fajardo, el mandatario desconoce la realidad del país respecto al tema de orden público. “Presidente, despierte. Es necesario fortalecer la fuerza pública y asumir con seriedad la tarea de recuperar la seguridad del país”, mencionó el exgobernador de Antioquia en sus redes sociales.

La congresista del Partido Verde, Katherine Miranda, fue más allá y señaló al presidente como un cómplice de la ola de violencia en el país. “Me perdonan, pero que el presidente Petro insista en procesos de paz con ELN, Clan Golfo y Disidencias no es voluntad de paz, es complicidad”, subrayó la representante.

El Partido Centro Democrático expresó su rechazo a los atentados y su solidaridad con los familiares de los afectados. “Mientras la seguridad del país se deteriora de manera alarmante, el Gobierno Petro concentra sus esfuerzos y los recursos del Estado en proteger a los criminales de las FARC y el ELN con el argumento de los diálogos de la “paz total””, manifestó.