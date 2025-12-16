¡Tome Nota! Prima de diciembre: cinco errores que debe evitar para no llegar ahogado a enero

La prima de fin de año suele llegar con destino casi definido: ponerse al día con cuentas, comprar regalos, pagar el viaje de vacaciones o cubrir compromisos aplazados. Sin embargo, en 2025 este ingreso puede significar algo más que el cierre del calendario: puede marcar la manera en que los hogares paisas enfrenten el arranque de 2026. Con ese objetivo, la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de San Buenaventura diseñó una guía práctica dirigida a los cerca de dos millones de trabajadores formales en Antioquia que recibirán este pago antes del 20 de diciembre, fecha límite establecida por la ley. La intención es clara: ofrecer recomendaciones sencillas para tomar mejores decisiones financieras y evitar tropiezos al comenzar el nuevo año.

Según cifras del Dane, para muchos hogares este ingreso no es un monto menor, sino el único alivio económico del segundo semestre y, en la práctica, la última oportunidad para ordenar las finanzas antes de enero. El contexto no ayuda: la inflación sigue rondando el 5%, por encima de la meta del Banco de la República, mientras las tasas del crédito de consumo se mantienen cerca del 25% efectivo anual, de acuerdo con la Superintendencia Financiera. A esto se sumó un inicio de año tradicionalmente exigente. Desde enero aumentan los gastos atados al IPC: mercado, matrículas escolares, copagos de la EPS, transporte público, peajes y arriendos. En ese escenario, la prima deja de ser un “extra” y se convierte en una decisión cuyos efectos se sienten durante varios meses. Cada diciembre se repite la misma escena: una parte importante de estos recursos se diluye en gastos inmediatos o decisiones poco priorizadas. El problema no es usarlos, sino hacerlo sin medir consecuencias. “La prima no es un premio ni un dinero para improvisar. Es una decisión de cierre de año que se siente desde el primer mes siguiente”, explicó Claudia Ximena Flórez, docente de la Universidad de San Buenaventura. Le puede interesar: ¿No le han pagado la prima de diciembre? Esta es la fecha límite que tienen las empresas

¿Qué hacer con la prima: pagar deudas o buscar rentabilidad?

Entre descuentos y compromisos decembrinos, una de las prioridades que más se posterga es usar este dinero para reducir deudas de consumo, especialmente las tarjetas de crédito. No se trata de una recomendación conservadora, sino de una decisión con impacto directo. “Destinar la prima a bajar deudas sigue siendo la mejor inversión posible. Dejar de pagar intereses cercanos al 25 % anual equivale a ganar más de 250.000 pesos por cada millón que se deja de deber en un año”, señaló Flórez. En la práctica, es una rentabilidad automática, sin riesgo y superior a cualquier alternativa conservadora disponible hoy. Desde la banca de inversión el mensaje es similar. “El primer paso siempre debe ser reducir pasivos. Pensar en invertir mientras se mantienen obligaciones costosas es empezar perdiendo”, afirmó Mauricio Serna, socio de banca de inversión de la firma Russell Bedford. Las cifras respaldan esa prioridad. Según la Superintendencia Financiera, la cartera de consumo en Colombia supera los 170 billones de pesos, con una alta participación del crédito rotativo, uno de los más costosos del sistema. Aliviar esa carga antes de enero libera flujo de caja en meses donde los gastos fijos aumentan. “Arrancar el año con menos compromisos cambia por completo el panorama del hogar. Esa tranquilidad también tiene valor”, agregó Flórez. Lea más: Siete recomendaciones para aprovechar la prima de diciembre y fortalecer sus finanzas

Con las cuentas en orden, ¿qué opciones sí funcionan?