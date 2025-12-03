x

Siete recomendaciones para aprovechar la prima de diciembre y fortalecer sus finanzas

Con la llegada de la prima de diciembre, los trabajadores tienen una oportunidad clave para organizar sus finanzas, reducir deudas y fortalecer el ahorro antes de iniciar un nuevo año. Conozca los consejos aquí.

  Protección invita a los colombianos a usar la prima como una oportunidad para ahorrar, invertir y fortalecer su bienestar financiero. FOTO: Freepik.
    Protección invita a los colombianos a usar la prima como una oportunidad para ahorrar, invertir y fortalecer su bienestar financiero. FOTO: Freepik.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 8 horas
bookmark

Cada fin de año, millones de trabajadores reciben la segunda prima de servicios, una prestación contemplada en el Código Sustantivo del Trabajo que corresponde a un mes de salario por cada año laborado, pagado en dos cuotas: una en junio y otra dentro de los primeros 20 días de diciembre.

Aunque muchos lo ven como un dinero extra, los especialistas recuerdan que su buen uso puede tener un impacto determinante en las finanzas personales.

Conozca: ¿Qué cambia en la prima de diciembre con la reforma laboral? Aquí se lo explicamos

En ese sentido, Protección hizo un llamado a los colombianos para que este ingreso no se convierta en un gasto impulsivo, sino en una oportunidad para construir tranquilidad financiera y avanzar en metas de largo plazo.

La compañía recomienda planear el uso de la prima de diciembre para evitar gastos impulsivos y avanzar en metas económicas de largo plazo. FOTO: KOA
La compañía recomienda planear el uso de la prima de diciembre para evitar gastos impulsivos y avanzar en metas económicas de largo plazo. FOTO: KOA

La compañía recordó que, según cifras del Banco Mundial, aunque el 94% de las personas asegura planear su presupuesto, solo el 23% recuerda cuánto gastó la semana anterior, lo que evidencia una brecha entre la intención y el hábito financiero.

Lea aquí: ¿Más descanso, menos trabajo? Con 18 festivos, la semana laboral del 2026 será de 43 horas en promedio

En este contexto, la entidad enfatizó que la prima —que corresponde a 15 días de salario por cada semestre trabajado y debe pagarse antes del 20 de diciembre— puede ser el punto de partida para tomar control del presente y proyectar un futuro más estable.

Cada ingreso que recibimos es una oportunidad para fortalecer hábitos que trascienden el corto plazo”, señaló Ángela Maya, líder del Negocio de Ahorro y Retiro de Protección.

Según Protección, destinar la prima a ahorro, inversión o reducción de deudas puede marcar la diferencia en la estabilidad financiera del próximo año. FOTO: Freepik.
Según Protección, destinar la prima a ahorro, inversión o reducción de deudas puede marcar la diferencia en la estabilidad financiera del próximo año. FOTO: Freepik.

Protección destacó que hablar de adultez implica también hablar de bienestar financiero. Aprovechar el interés compuesto, explorar alternativas de inversión y evitar decisiones impulsivas son claves para organizar las finanzas y proteger el patrimonio familiar.

¿Cómo aprovechar la prima de diciembre?

Siete recomendaciones para aprovechar la prima de fin de año:

1. Calcular la prima antes de usarla. Conocer el monto exacto permite planear con claridad. La fórmula consiste en multiplicar el salario mensual por los días laborados en el semestre y dividir entre 360.

Prima = salario × 180 ÷ 360.

2. Darse un gusto, pero con límite. Destinar hasta el 10% de la prima para disfrute personal es válido siempre que el resto tenga un objetivo financiero definido.

3. Explorar el ahorro como complemento de pensión. Alternativas como +Protección permiten ahorrar desde $100.000 mensuales y adaptarse a distintos perfiles y horizontes de inversión.

Siga leyendo: Así puede calcular cuánto le llegará de prima de fin de año según su salario

4. Evitar nuevas deudas. La prima no debe verse como respaldo para adquirir obligaciones adicionales, sino como una oportunidad para reducir las existentes.

5. Crear o fortalecer el fondo de emergencias. Contar con una reserva equivalente a uno o dos meses de gastos básicos brinda tranquilidad en momentos difíciles.

6. Reservar una parte para el ahorro. Este hábito fortalece la capacidad de enfrentar imprevistos y mejora la estabilidad en el largo plazo.

7. Considerar la inversión. Invertir una parte del ingreso puede generar rendimientos a futuro.

Lea también: ¿Quiénes son los trabajadores que no reciben prima en diciembre? Esto dice la ley

