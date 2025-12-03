Siete recomendaciones para aprovechar la prima de diciembre y fortalecer sus finanzas

Cada fin de año, millones de trabajadores reciben la segunda prima de servicios, una prestación contemplada en el Código Sustantivo del Trabajo que corresponde a un mes de salario por cada año laborado, pagado en dos cuotas: una en junio y otra dentro de los primeros 20 días de diciembre.
Aunque muchos lo ven como un dinero extra, los especialistas recuerdan que su buen uso puede tener un impacto determinante en las finanzas personales.
En ese sentido, Protección hizo un llamado a los colombianos para que este ingreso no se convierta en un gasto impulsivo, sino en una oportunidad para construir tranquilidad financiera y avanzar en metas de largo plazo.