Terminó Conexión Summit: así lograron conectar los emprendedores con grandes corporativos

Los dos días del evento de Conexión Summit dejaron cerca de 3.500 reuniones empresariales. El nuevo modelo que implementó el evento, de sentar a los grandes corporativos en los stands, fue clave para que los pequeños emprendedores conectaran con compañías a las que nunca antes pudieron acceder, planear una segunda reunión, e incluso cerrar negocios.
El aprendizaje, el diálogo, el olfato para identificar las oportunidades, la capacidad de negociar, la colaboración y el relacionamiento, son los pilares que, según los emprendedores y corporativos que conversaron con EL COLOMBIANO, dejó este evento de ciudad, que se celebró este 19 y 20 de agosto en Medellín.
Solo para tener una idea de su impacto, más de 5.200 personas recorrieron las diversas experiencias y salones del evento. Plaza Mayor fue mucho más que un espacio de negociación: el lugar se convirtió casi que en una academia donde empresarios como Rigoberto Urán (fundador de Go Rigo Go!), Tomás Bercovich (CEO de Global66) y Juan Camilo Henao (CEO de Flypass), entre otros, relataron en un escenario las experiencias que han sido claves para consolidar sus compañías y marcas en el mercado.
Se comenzaron conversaciones de país como la primera Cumbre del Jaguar, donde se analizó la complejidad del impacto de la inteligencia artificial generativa en las industrias creativas y culturales. Un espacio que lideró CoCrea y que seguirá abordándose en otros espacios a nivel nacional e incluso internacional.
Ni hablar de los salones donde los emprendedores atendieron a las master clases dictadas por personajes como el extenista Juan Sebastián Cabal y Ángela Acosta (CEO y fundadora de Morado).