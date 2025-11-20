Por inclusión en la Lista Clinton, frenaron mantenimiento del helicóptero FAC 0008 asignado al presidente Petro

El helicóptero FAC 0008, utilizado como aeronave VIP para los traslados del presidente Gustavo Petro, quedó sin soporte técnico luego de que Leonardo Helicopters ordenara una suspensión temporal. La medida se adoptó debido a las restricciones derivadas de la inclusión del mandatario en la Lista Clinton, que obliga a la empresa a cumplir nuevos requisitos regulatorios antes de retomar cualquier servicio.
Según la comunicación enviada al teniente coronel Erwin Sierra, comandante del Grupo Técnico de CATAM, la empresa deberá tramitar una licencia ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) antes de poder continuar con cualquier actividad relacionada con el mantenimiento del equipo. Mientras avance este proceso, todas las labores de soporte quedaron detenidas de manera preventiva.
El documento también expresa que el objetivo es reanudar el soporte técnico “tan pronto como sea posible” y pide comprensión a la FAC mientras avanza el trámite regulatorio. La empresa reiteró su compromiso con mantener los estándares más altos de cumplimiento y cooperación con las autoridades colombianas, en un contexto en el que la inclusión del presidente Petro en la Lista Clinton obliga a revisar todos los contratos, servicios y transacciones vinculados a empresas sujetas a regulación estadounidense.