JuanMa Barrientos gana Estrella Michelin 2025 con Elcielo Washington D. C.

El reconocido restaurante liderado por el chef colombiano Juan Manuel Barrientos, Elcielo Washington D.C., ha sido galardonado con una Estrella Michelin 2025, reafirmando su presencia como uno de los destinos gastronómicos más importantes de Estados Unidos y elevando aún más el prestigio de la cocina colombiana en la escena internacional.

Este nuevo reconocimiento destaca la creatividad, disciplina e innovación de JuanMa Barrientos, quien ha dedicado su carrera a exaltar la riqueza de los sabores y tradiciones de Colombia por medio de una propuesta sensorial, artística y profundamente emocional.

Su visión, que integra investigación, neurociencia y técnicas contemporáneas, ha consolidado a Elcielo como un referente mundial de la cocina moderna latinoamericana.