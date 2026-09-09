Apple presenta hoy el iPhone 18: qué esperar del evento y cómo verlo en vivo desde Colombia

Esta tarde, Apple celebra su presentación anual de nuevos productos con una particularidad que no se había visto en quince años: Tim Cook no estará al frente del escenario. El ejecutivo que condujo la compañía desde 2011 dejó el cargo de CEO el primero de septiembre y pasó a ocupar la posición de presidente ejecutivo. Alguien nuevo presentará los dispositivos que Apple tiene preparados para esta edición, mientras la industria espera confirmar si el rumoreado primer iPhone plegable de la compañía finalmente existe.

¿Cómo verlo desde Colombia?

El evento comenzará a las 12:00 del mediodía, hora colombiana. La transmisión es gratuita y estará disponible en la página oficial de Apple, su canal de YouTube y en la aplicación Apple TV, sin necesidad de adquirir ningún servicio adicional. Como es habitual en estas presentaciones, los detalles concretos de los dispositivos solo se conocerán durante la transmisión en vivo, ya que Apple mantiene bajo reserva los pormenores de la jornada. La invitación oficial dice únicamente: “Sorpresas listas para brillar”.

iPhone plegable, el anuncio más esperado

El rumor que concentra mayor expectativa es la posible llegada del primer iPhone plegable, que habría recibido informalmente el nombre de “iPhone Ultra”. Los reportes de la industria describen un formato similar al de otros plegables ya en el mercado, con una pantalla interior de 7,8 pulgadas y un diseño ancho comparable al del Galaxy Z Fold 8 de Samsung. El precio estimado supera los 2.000 dólares (unos 6,5 millones de pesos colombianos al cambio de hoy) y las primeras unidades disponibles podrían ser limitadas. En la gama convencional, Apple presentará el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max. Las filtraciones señalan que ambos incorporarían un nuevo procesador A20 diseñado para mejorar el rendimiento y la eficiencia energética, aunque Apple no ha confirmado públicamente ninguna de estas especificaciones. Lea también: ¿Quiere un iPhone pero no puede pagarlo completo? Apple permitirá adquirirlo con pagos mensuales

Relojes, audífonos y el hogar inteligente

El evento no se limitaría a los teléfonos. Según el periodista de Bloomberg Mark Gurman, Apple prepara el Apple Watch Series 12 y el Apple Watch Ultra 4, con mejoras de rendimiento y nuevas funciones relacionadas con la salud. En audio, uno de los rumores más llamativos apunta a una nueva generación de AirPods con cámaras y sensores visuales capaces de captar información del entorno para suministrársela a Siri. Sin embargo, Gurman advierte que esos audífonos podrían no llegar comercialmente sino hasta 2027. En el frente del hogar inteligente, las filtraciones apuntan a un dispositivo de control doméstico con pantalla de siete pulgadas sobre una base similar a la del HomePod Mini, que usaría reconocimiento facial y una versión más avanzada de Siri para interactuar con los usuarios y controlar funciones del hogar. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Preguntas frecuentes: