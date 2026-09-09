Apple presenta hoy el iPhone 18: qué esperar del evento y cómo verlo en vivo desde Colombia

Esta tarde, Apple celebra su presentación anual de nuevos productos con una particularidad que no se había visto en quince años: Tim Cook no estará al frente del escenario. El ejecutivo que condujo la compañía desde 2011 dejó el cargo de CEO el primero de septiembre y pasó a ocupar la posición de presidente ejecutivo.
Alguien nuevo presentará los dispositivos que Apple tiene preparados para esta edición, mientras la industria espera confirmar si el rumoreado primer iPhone plegable de la compañía finalmente existe.