Se salvó de milagro: bala perdida impactó una vivienda y terminó en la cama de un menor en Apartadó

La familia grabó un video que compartió en redes sociales, donde se aprecia el orificio dejado por la bala en la pared. Aquí la historia.

  Según testigos, el niño y su madre se encontraban en un negocio contiguo a la vivienda cuando se escucharon los disparos. FOTO: Cortesía redes sociales
    Según testigos, el niño y su madre se encontraban en un negocio contiguo a la vivienda cuando se escucharon los disparos. FOTO: Cortesía redes sociales
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

10 de diciembre de 2025
Consternada se encuentra la comunidad de Apartadó, en el Urabá antioqueño, debido a que recientemente una familia del barrio Rosales, vivió momentos de angustia cuando una bala perdida atravesó la pared de su vivienda e impactó directamente en la cama de un menor de edad.

El hecho ocurrió durante la tarde del lunes, 8 de diciembre. Según testigos, el niño y su madre estaban, afortunadamente, en un negocio contiguo a la vivienda cuando se escucharon los disparos. Al regresar, encontraron que un proyectil había perforado la casa y se había incrustado en el colchón de la cama del niño.

La familia grabó un video tras el suceso, que fue replicado en redes por varios medios de la región entre ellos La Chiva de Urabá, donde se aprecia el orificio dejado por la bala en la pared de la vivienda.

Le puede interesar: Mientras jugaba en la sala de su casa, un niño de ocho años fue herido por una bala perdida en Medellín

Aunque no hubo heridos, el hecho si generó preocupación entre los apartadoseños y las autoridades están investigando para determinar el origen del disparo y capturar a los responsables.

Es de anotar que Apartadó es uno de los municipios donde más pandillas se albergan en Urabá; cerca de 800 jóvenes hacen parte de estos grupos. Por esta razón, las autoridades implementaron por esta época el Plan Navidad “Una Navidad con Propósito”, una estrategia diseñada para fortalecer la seguridad, la convivencia y el bienestar de los habitantes de la subregión durante la temporada decembrina.

Este plan integra acciones preventivas, operativas y de control en todos los 11 municipios de la subregión, con especial atención en la protección de menores de edad, la prevención de delitos y la reducción de riesgos asociados al uso de pólvora.

La Policía de Urabá hizo una petición a la ciudadanía para vivir las fiestas decembrinas de manera responsable, segura y en familia y afirmaron que como parte del plan, se reforzarán los patrullajes, los dispositivos de seguridad en zonas comerciales y ejes viales, así como las campañas pedagógicas orientadas a evitar quemados por pólvora, prevenir el hurto en sus diferentes modalidades y garantizar espacios de sana convivencia.

Entérese: Adulta mayor resultó herida por bala perdida durante una riña en Bello, Antioquia

