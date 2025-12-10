Se salvó de milagro: bala perdida impactó una vivienda y terminó en la cama de un menor en Apartadó

Consternada se encuentra la comunidad de Apartadó, en el Urabá antioqueño, debido a que recientemente una familia del barrio Rosales, vivió momentos de angustia cuando una bala perdida atravesó la pared de su vivienda e impactó directamente en la cama de un menor de edad.

El hecho ocurrió durante la tarde del lunes, 8 de diciembre. Según testigos, el niño y su madre estaban, afortunadamente, en un negocio contiguo a la vivienda cuando se escucharon los disparos. Al regresar, encontraron que un proyectil había perforado la casa y se había incrustado en el colchón de la cama del niño.

La familia grabó un video tras el suceso, que fue replicado en redes por varios medios de la región entre ellos La Chiva de Urabá, donde se aprecia el orificio dejado por la bala en la pared de la vivienda.

