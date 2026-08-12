Fecolfin pide al Gobierno cuatro alivios urgentes para cooperativas por el terremoto

El sector cooperativo financiero pidió al Gobierno Nacional adoptar medidas extraordinarias para atender los efectos económicos que dejó el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó.
La solicitud fue presentada por la Federación Colombiana de Cooperativas de Ahorro y Crédito, Financieras y Entidades Financieras de Propiedad de Grupos Cooperativos (Fecolfin) al ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez.
El gremio señaló que el sismo afectó de manera significativa a departamentos como Risaralda, Valle del Cauca, Caldas y Chocó, donde varias cooperativas asociadas desarrollan sus operaciones y miles de personas tienen créditos, ahorros y otras relaciones financieras.
Consulte: Esta es la empresa que donará todo el acero para reconstruir la Catedral de Manizales
Fecolfin reconoció las primeras medidas anunciadas por el Gobierno, entre ellas el aplazamiento del pago del impuesto de renta para personas naturales y la gestión de un crédito de contingencia con la banca multilateral.
Sin embargo, considera necesario ampliar los alivios para atender tanto a las entidades cooperativas como a sus asociados y deudores.