Corte frena cobro del impuesto al patrimonio para universidades y empresas en liquidación

La Corte Constitucional tomó una decisión que le da un respiro a un sector específico de la economía. Aunque el polémico impuesto al patrimonio creado en la emergencia económica sigue vigente para la gran mayoría de las empresas, el alto tribunal decidió suspender el cobro de la segunda cuota para las entidades sin ánimo de lucro del régimen especial y aquellas compañías que hoy se encuentran en proceso de liquidación.
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Esta medida, aprobada con una votación de 6 a 3, ordena que estas organizaciones no tendrán que pagar el dinero que se vencía el próximo 4 de mayo de 2026. La suspensión se mantendrá firme hasta que la Sala Plena de la Corte Constitucional estudie a fondo y profiera una decisión final sobre si el impuesto es legal o no frente a la Constitución. Los magistrados que se opusieron a esta pausa fueron Héctor Alfonso Carvajal, Juan Carlos Cortés y Vladimir Fernández.