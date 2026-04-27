Así detectó la Dian a la presunta red de contrabando que puso a Lili Pink en extinción de dominio

La investigación que hoy tiene a Lili Pink en un proceso de extinción de dominio por parte de la Fiscalía General de la Nación se remonta a 2022, cuando la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) puso en marcha un sistema interno de monitoreo conocido como “el Ojo de la Dian” y que detectó una presunta red de contrabando.
En 2022, EL COLOMBIANO publicó el artículo Software de la Dian pescó a un zar del contrabando. Allí se contó cómo la Dian diseñó un software para vigilar en tiempo real el comportamiento de los funcionarios de la entidad. A través de esta herramienta, entidad comenzó a detectar accesos inusuales a información tributaria, como consultas de datos de terceros que no correspondían a las funciones asignadas, así como solicitudes sospechosas de devoluciones de IVA. Eso encendió las alarmas.