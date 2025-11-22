EPM lucha contra el riesgo de apagón y promete aportar 2.100 MW en 2030

EPM quiere alejar al país del fantasma de un apagón. Dándole un nuevo impulso a la energía hidroeléctrica y solar, la empresa se embarcó en una cruzada para aportar al país 2.100 megavatios (MW) de energía nueva en menos de cinco años.
En una suma en la que también se incluye el complejo de Hidroituango –que para finales de 2027 estaría encendiendo sus últimas cuatro turbinas, que sumarán 1.200 MW – la compañía de servicios públicos apunta a estar operando a 2030 un nuevo conjunto de centrales energéticas que con capacidad de 900 MW.
Alberto Mejía Reyes, gerente de Generación Energía de EPM, señaló que la iniciativa no solo busca reforzar la matriz energética del país en un momento crítico, sino darle nuevos bríos a la generación hidráulica, la energía renovable por excelencia de Antioquia y el país.
“Vamos a reactivar este desarrollo en centrales hidroeléctricas, priorizando las que tienen periodos de construcción más cortos que son las pequeñas centrales hidroeléctricas (PCH), es decir, centrales de menos de 20 MW”, precisó.