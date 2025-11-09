Se necesitan más de US$5.000 millones para Colombia cumplir metas de transición energética

Colombia avanza hacia una transición energética que promete un sistema más limpio y competitivo, pero el reloj corre más rápido que las obras. Si el país no acelera la ejecución de proyectos y no logra asegurar inversiones por al menos 5.000 millones de dólares, podría enfrentar un déficit de energía en los próximos años, especialmente si se repiten fenómenos climáticos como El Niño, que tensionan la oferta de generación.
Así lo advirtió Alexandra Hernández, directora ejecutiva de la Asociación de Energías Renovables (SER Colombia), quien explicó que la cifra de los 5.000 millones de dólares corresponde al monto necesario para que el país cumpla sus metas de transición energética.
Además, explicó que la demanda eléctrica está creciendo dos veces más rápido que la oferta, lo que obliga al país a triplicar su capacidad instalada en energías renovables durante los próximos años.
Según la dirigente gremial, el país ha avanzado, pero va a mitad de camino. “Las energías renovables hoy tienen 2.400 megavatios (MW) de capacidad ya en operación en proyectos de mediana y gran escala, y más de 1.000 MW adicionales en autogeneración y generación a pequeña escala.