¿Tiene carro eléctrico? Startup Ergenia abrirá 10 nuevas estaciones de carga en Medellín

El crecimiento de los vehículos eléctricos en Colombia está poniendo a prueba la infraestructura de carga a lo largo del primer semestre de 2026, ya que uno de los principales desafíos es contar con suficientes electrolineras que permitan movilizarse con tranquilidad.
De acuerdo con cifras de la Andi y Fenalco, entre enero y junio se matricularon 24.477 vehículos eléctricos y 44.605 híbridos, para un total de 69.082 unidades.
Los eléctricos crecieron 235,5% frente al mismo periodo de 2025, mientras que los híbridos aumentaron 74,6%. Tesla lideró el segmento de eléctricos con 10.157 matrículas y una participación de 41,5%, seguida por BYD con 5.771 unidades (23,6%). Chery ocupó el tercer lugar, mientras que Chevrolet y MG completaron el grupo de las cinco marcas con mayores ventas, que en conjunto concentraron el 79% del mercado de vehículos eléctricos del país.
En ese contexto, la startup colombiana Ergenia anunció su plan de expansión que busca pasar de una a diez estaciones de carga para vehículos eléctricos en Medellín y superar las 50 en todo el país antes de terminar 2026, y duplicar esa cifra para 2027, con el objetivo de alcanzar las 100 electrolineras inteligentes en Colombia.