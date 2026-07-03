¿Cuánto cuesta independizarse en Colombia? Esto debe ahorrar antes de mudarse

Independizarse en Colombia no es tarea fácil. Cálculos de expertos apuntan a que una persona podría necesitar hasta $8 millones para dar ese primer paso y asumir costos como el primer mes de arriendo y mudanza.
Paola Orozco, vicepresidente comercial y Servicio al Cliente Colfondos, estima que una persona necesita ahorrar entre $4,45 millones y $7,8 millones antes de mudarse. Ese monto corresponde a los gastos iniciales que implica instalarse en una vivienda y busca evitar que la independencia comience con deudas.
Los principales desembolsos se concentran en el primer mes de arriendo y los trámites asociados, cuyo costo oscila entre $1 millón y $1,5 millones. A esto se suman el trasteo, con un valor aproximado de $150.000 a $300.000, la compra de electrodomésticos esenciales como nevera y lavadora, que puede costar entre $2 millones y $3,5 millones, y el mobiliario junto con el menaje básico, cuyo presupuesto se ubica entre $1,3 millones y $2,5 millones.