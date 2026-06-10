Trago, restaurante y domicilios: los gastos que más recortan los colombianos para llegar a fin de mes

Antes de que termine el mes, miles de familias colombianas toman una decisión, dejar de pedir domicilios, cancelar la salida al restaurante o guardar la botella de aguardiente para otra ocasión.
Lo anterior es una estrategia de supervivencia financiera que se repite en los hogares del país. Así lo confirma el estudio Consumer Pulse 2026 de Bain & Company, que encuestó a más de 8.000 consumidores en América Latina.
El diagnóstico sobre Colombia reveló que el 72 % de los colombianos vive con niveles de estrés altos o extremos, una cifra que no solo refleja angustia emocional sino que tiene efectos directos sobre cómo gastan y qué deciden no comprar.
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¿Qué está disparando ese estrés? Tres factores explican la presión que sienten los hogares. El primero y más pesado son las finanzas personales, ya que el 59% de los encuestados los señala como su mayor fuente de angustia. Le sigue la salud y el bienestar, con 49%, y el trabajo, con 39%.
Catalina Fajardo, socia de Bain & Company y líder de la firma en Colombia, describe el cuadro completo al mencionar tasas de interés elevadas, costo de vida en alza, incertidumbre económica e informalidad laboral.
“Los consumidores colombianos están priorizando gastos esenciales, buscando beneficios inmediatos y reevaluando constantemente qué vale la pena comprar”, explica.