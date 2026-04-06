OpenAI propone semana laboral de cuatro días para frenar el impacto de la IA en el empleo

No es común que una compañía tecnológica le diga a los gobiernos cómo distribuir la riqueza o cómo rediseñar la semana laboral. Pero eso es exactamente lo que hizo OpenAI, la dueña de ChatGPT, esta semana, cuando publicó un documento titulado ”Industrial Policy for the Intelligence Age: Ideas to Keep People First”.
En este texto, la empresa de inteligencia artificial plantea una hoja de ruta de política pública para enfrentar las consecuencias sociales y económicas del avance de la inteligencia artificial.
De acuerdo con el documento, la propuesta no se trata de lineamientos para regular los modelos de IA ni de compromisos de seguridad, OpenAI entra de lleno en terrenos como la redistribución del ingreso, la reforma tributaria, el mercado laboral y la protección social, declaración que sorprende viniendo de una empresa valuada en cientos de miles de millones de dólares.
Chris Lehane, director de asuntos globales de OpenAI, argumentó en una entrevista al presentar las ideas: “No basta con decir, con gestos de la mano: ‘Esto es todo lo que va a pasar’, sin proponer soluciones”.
Y añadió que los debates políticos en torno a la IA deben ser “tan transformadores” como la propia tecnología.
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