El antioqueño David Vélez entra a la junta directiva de OpenAI para impulsar su expansión global

OpenAI dio un nuevo paso en su estrategia de expansión global con el nombramiento del paisa David Vélez, fundador y CEO global de Nubank, como miembro de las juntas directivas de OpenAI Foundation y OpenAI Group PBC. Junto a él también fue designado Robin Vince, presidente y CEO de BNY, en una decisión con la que la compañía busca reforzar su liderazgo, acelerar el desarrollo responsable de la inteligencia artificial y ampliar su presencia entre empresas y usuarios de todo el mundo.
El movimiento también refleja el creciente interés de OpenAI por fortalecer su relación con el sector financiero, apoyándose en dos ejecutivos que transformaron la industria mediante el uso de la tecnología.
Según medios internacionales, Vélez sostuvo que la inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta para ampliar las oportunidades económicas y sociales. “La tecnología puede ser una poderosa fuerza para ampliar el acceso y las oportunidades cuando se desarrolla en torno a las necesidades de las personas y se sustenta en la confianza. La IA tiene el potencial de ayudar a las personas, las empresas y economías enteras a hacer más, y espero contribuir a los esfuerzos de OpenAI para poner una IA útil al alcance de todos”, aseguró.