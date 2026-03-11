El paisa David Vélez, fundador de Nubank, fue reconocido como el Empresario del Año 2025

El empresario antioqueño David Vélez fue reconocido como Empresario del Año 2025 por el diario La República. El premio argumento el papel del paisa en la transformación del sistema financiero en América Latina a través de Nubank, el neobanco digital que fundó en 2013. La distinción resalta el impacto de una empresa que comenzó como una apuesta para simplificar las finanzas en la región y que hoy se consolidó como una de las plataformas financieras digitales más grandes del mundo. El reconocimiento también coincide con un momento de expansión global para la compañía, que ya se prepara para operar en Estados Unidos. Vélez nació en Medellín y estudió Ciencias de la Administración e Ingeniería, además de cursar una maestría en Administración de Empresas en la Universidad de Stanford. Lea igual: Nubank rompe fronteras y se acerca a convertirse en banco en Estados Unidos Antes de emprender, desarrolló su carrera en el mercado financiero estadounidense, trabajando en instituciones como Goldman Sachs, Morgan Stanley y General Atlantic. Esa experiencia lo llevó posteriormente a Brasil, país donde surgiría la idea de Nubank.

¿Cómo nació Nubank y qué problema buscaba resolver?

La idea del banco digital surgió a partir de una experiencia personal. Cuando Vélez intentó abrir su primera cuenta bancaria en Brasil, se encontró con un proceso burocrático que implicaba largas filas, trámites extensos y una atención poco eficiente. La situación reflejaba un problema estructural en el sistema financiero brasileño, dominado por pocos bancos que concentraban cerca del 80% del mercado y que ofrecían servicios costosos y poco ágiles.

Con ese diagnóstico, Vélez decidió crear un banco completamente digital junto con Cristina Junqueira y Edward Wible. En 2013 fundaron Nubank en una pequeña casa ubicada en el barrio Brooklin, en São Paulo, con la visión de construir un “Silicon Valley latinoamericano” enfocado en servicios financieros. El inicio no fue sencillo. Más de 30 inversionistas rechazaron el proyecto en sus primeras etapas, al considerar que unos emprendedores extranjeros difícilmente competirían contra los grandes bancos tradicionales.

El crecimiento del neobanco más grande de América Latina

Un año después de su fundación, en 2014, Nubank lanzó oficialmente sus operaciones con apenas 12 empleados. Su primer producto fue una tarjeta de crédito que introdujo un modelo diferente para la época. Los clientes podían solicitarla completamente en línea, sin acudir a oficinas físicas ni realizar trámites presenciales. Entérese: David Vélez convierte al Inter Miami de Messi en vitrina de Nubank en EE.UU. El enfoque centrado en el usuario y la eliminación de comisiones impulsaron rápidamente el crecimiento de la empresa. Con el paso de los años, Nubank se consolidó en Brasil, donde se convirtió en la institución financiera privada más grande por número de clientes. La expansión regional continuó con la entrada a México en 2019 y posteriormente a Colombia. Para finales de 2025, la plataforma financiera superó los 122 millones de clientes en América Latina y alcanzó una valoración bursátil que la posicionó como una de las empresas más valiosas de la región, incluso superando en capitalización a compañías como Petrobras. Ese mismo año, la empresa reportó utilidades por US$2.900 millones.

LLegada de Nubank a Colombia

Nubank llegó oficialmente al mercado colombiano el 30 de septiembre de 2020 a través de su filial Nu Colombia. Su primer producto en el país fue una tarjeta de crédito completamente digital. Desde entonces, la plataforma ha ampliado su base hasta superar los cuatro millones de usuarios activos. La compañía ingresó al mercado con la premisa de que la tecnología, el diseño y la ciencia de datos podían crear una nueva generación de servicios financieros centrados en el cliente y más fáciles de usar. Además de sus operaciones en Brasil, México y Colombia, Nubank cuenta con oficinas en Buenos Aires y Berlín, desde donde apoya el desarrollo tecnológico y la expansión global de la empresa. El crecimiento de la compañía también ha sido impulsado por inversiones de firmas internacionales como Berkshire Hathaway, Sequoia, DST, Tencent, Tiger, Kaszek, Founders Fund, Dragoneer, TCV, Redpoint, Ribbit, GIC, Whale Rock, Invesco, QED y Capital Group.

La entrada al mercado financiero de Estados Unidos

El siguiente paso en la expansión global de Nubank es el mercado estadounidense. Bajo el liderazgo de Vélez, la compañía obtuvo una autorización condicional para operar como banco en Estados Unidos, un avance que refuerza su estrategia internacional.

Actualmente la empresa se encuentra en la fase de organización bancaria, un proceso que implica cumplir con requisitos regulatorios establecidos por la Oficina del Contralor de la Moneda, además de otras condiciones solicitadas por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos y la Reserva Federal. Durante esta etapa, la compañía deberá capitalizar completamente la institución en un plazo de 12 meses y abrir el banco dentro de un periodo aproximado de 18 meses. El movimiento representa un hito en la evolución de Nubank, que busca llevar su modelo de banca digital —basado en eficiencia, experiencia de usuario y escalabilidad tecnológica— a uno de los sistemas financieros más grandes y competitivos del mundo.

El empresario colombiano más rico y su apuesta filantrópica

El éxito de Nubank convirtió a David Vélez en el colombiano más rico de 2025, con una fortuna estimada en miles de millones de dólares. Sin embargo, el empresario también ha enfocado parte de su trayectoria hacia la filantropía. Junto con su esposa, Mariel Reyes, se comprometió a donar la mayor parte de su riqueza a causas sociales mediante la iniciativa global The Giving Pledge. Su reconocimiento como Empresario del Año no solo refleja los resultados financieros del neobanco, sino también la capacidad de demostrar que una fintech nacida en América Latina puede competir en el escenario global. Le puede gustar: Nu sube rendimientos de ‘Cajitas’ y CDT tras alza de la tasa de interés del Banrep: así quedaron