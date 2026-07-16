¿Qué cambia para los trabajadores temporales en Colombia con el Decreto 581?

Las empresas de servicios temporales, que vinculan cerca de 500.000 trabajadores al año y movilizan alrededor de $15 billones, quedaron en el centro del debate tras la expedición del Decreto 581 de 2026. Acoset sostiene que la norma fortalece esta figura y concentra las sanciones en los modelos de tercerización que incumplen la legislación laboral.