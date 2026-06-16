Estudio del Banco de la República alerta que deterioro fiscal encareció la deuda pública del Gobierno

El deterioro de las finanzas públicas en Colombia está elevando de manera significativa el costo del endeudamiento del Gobierno. Así lo concluye una investigación realizada por expertos del Banco de la República, que analizó la relación entre la deuda pública, las expectativas de déficit fiscal y las tasas de interés de largo plazo durante el período comprendido entre 2005 y 2025.
El estudio encontró evidencia de que el aumento de la deuda y el deterioro de las perspectivas fiscales generan presiones al alza sobre las tasas de interés que paga el Estado para financiarse. Además, advierte que esta sensibilidad de los mercados financieros se ha fortalecido después de la pandemia del covid cuando los niveles de endeudamiento aumentaron y los déficits fiscales se volvieron más persistentes.
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Según los investigadores del Banco de la República, el deterioro fiscal se transmite directamente a las tasas reales de los Títulos de Tesorería (TES) a diez años, considerados una referencia clave para medir el costo del financiamiento soberano.