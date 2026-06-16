Estudio del Banco de la República alerta que deterioro fiscal encareció la deuda pública del Gobierno

El deterioro de las finanzas públicas en Colombia está elevando de manera significativa el costo del endeudamiento del Gobierno. Así lo concluye una investigación realizada por expertos del Banco de la República, que analizó la relación entre la deuda pública, las expectativas de déficit fiscal y las tasas de interés de largo plazo durante el período comprendido entre 2005 y 2025. El estudio encontró evidencia de que el aumento de la deuda y el deterioro de las perspectivas fiscales generan presiones al alza sobre las tasas de interés que paga el Estado para financiarse. Además, advierte que esta sensibilidad de los mercados financieros se ha fortalecido después de la pandemia del covid cuando los niveles de endeudamiento aumentaron y los déficits fiscales se volvieron más persistentes. Lea también: Colombia emitirá hasta $152 billones en TES para 2026 mientras se dispara el costo de la deuda Según los investigadores del Banco de la República, el deterioro fiscal se transmite directamente a las tasas reales de los Títulos de Tesorería (TES) a diez años, considerados una referencia clave para medir el costo del financiamiento soberano.

¿Cuánto han aumentado las tasas por el deterioro fiscal?

Los resultados muestran que un choque equivalente a una desviación estándar en el indicador de deterioro de la deuda pública genera un incremento inmediato de 28 puntos básicos en las tasas reales de largo plazo. El efecto se amplía con el tiempo hasta alcanzar 119 puntos básicos acumulados en un año. Por su parte, un aumento similar en las expectativas de déficit fiscal provoca un incremento inicial de 33 puntos básicos y un efecto acumulado de 103 puntos básicos durante los siguientes doce meses.

En palabras sencillas, el estudio dice que la situación fiscal del país hizo más costoso endeudarse. Durante los primeros nueve meses de 2025, el aumento de la deuda pública y la preocupación de los inversionistas por un mayor déficit fiscal provocaron que las tasas de interés de los bonos del Gobierno a largo plazo fueran entre 100 y 149 puntos básico (1 y 1,49 puntos porcentuales) más altas de lo que habrían sido en condiciones normales.

¿Por qué las expectativas pesan más que las cifras actuales?

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es que los inversionistas reaccionan con mayor rapidez a las proyecciones futuras del déficit fiscal que a los datos observados en el presente. Los autores explican que las expectativas reflejan la percepción de los mercados sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas en el largo plazo. Por esta razón, cualquier información nueva relacionada con la trayectoria futura de la deuda o del déficit puede modificar de manera inmediata la percepción de riesgo y, en consecuencia, el costo del financiamiento. El análisis concluye que la comunicación de la política fiscal y la credibilidad de los planes gubernamentales son factores determinantes para contener aumentos en las tasas de interés.

Preocupación por el encarecimiento de la deuda

La principal inquietud es que el deterioro fiscal termine afectando la estabilidad macroeconómica del país al encarecer el financiamiento público. El estudio advierte que tasas de interés más elevadas implican mayores costos para el servicio de la deuda, lo que puede reducir los recursos disponibles para otras necesidades del Estado.