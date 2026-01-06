Colombia emitirá hasta $152 billones en TES para 2026 mientras se dispara el costo de la deuda

El Gobierno nacional oficializó su estrategia de manejo de deuda para 2026 con la expedición del Decreto 1478 de 2025, que autoriza la creación y emisión de Títulos de Tesorería (TES) Clase B.
Esa norma faculta al Ministerio de Hacienda para acudir al mercado de capitales con el objetivo de cubrir las necesidades fiscales del próximo año, en un contexto de mayores presiones sobre las finanzas públicas.
Los TES no son otra cosa que préstamos que el Gobierno le pide a inversionistas, como bancos, fondos de inversión o incluso personas. A cambio, el Gobierno se compromete a devolver ese dinero en el futuro y pagar intereses, algo parecido a cuando una persona saca un crédito con un banco.