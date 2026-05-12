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La boda del año y la más vista en el mundo se dio en la tercera etapa del Giro de Italia

Egan Bernal y Éiner Rubio son los colombianos que están en la edición 109 de la competencia italiana.

  • Este es el momento en el que los nuevos esposos celebran su unión mientras que en el fondo pasan los corredores que disputan la edición 109 del Giro de Italia. FOTO TOMADA DE @kinofilmcompany
    Este es el momento en el que los nuevos esposos celebran su unión mientras que en el fondo pasan los corredores que disputan la edición 109 del Giro de Italia. FOTO TOMADA DE @kinofilmcompany
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 4 horas
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Durante el desarrollo de la tercer etapa del Giro de Italia por tierras de Bulgaria se vivió un momento especial, ya que una pareja que se estaba casando salió al paso de la caravana de ciclistas y la imagen dejó una verdadera postal de colección.

La que seguro será la boda más vista en el 2026, pues la imagen se difundió por 190 países que siguen el Giro por la televisión, dejó imágenes preciosas y los novios salieron al paso de los corredores, quedando con ellos al fondo en sus registros. También aparecieron los invitados a la ceremonia, que también se ubicaron a un lado de la carretera para el paso de los corredores.

La tercera etapa del Giro, disputada el domingo 10 de mayo, entre las localidades de Plovdiv y la capital, Sofía en Bulgaria vivió uno de los momentos mágicos que seguramente se quedarán en la mente de muchos y claro de sus protagonistas.

También le puede interesar: Egan sufrió pero sobrevivió en el Giro de Italia este martes; Narváez le dio otra alegría a Latinoamérica

En el medio del desarrollo de la etapa se presentó un momento en el que el pelotón de ciclistas que disputan el Giro quedó como fondo de pantalla de una pareja que celebró su boda y salió al paso de los corredores para saludarlos.

Las imágenes, tanto en video como en fotografía, le han dado la vuelta al mundo, aunque los nombres de los protagonistas y detalles de la boda no se han dado a conocer.

Quedarán para el recuerdo las imágenes y las postales que se hicieron del momento, mientras que la competencia sigue con su curso en busca del nuevo rey del Giro de Italia.

Hay que recordar que, entre los corredores que disputan la competencia, están los colombianos Egan Bernal y Éiner Rubio, quienes siguen en la lucha por estar bien ubicados en la parte alta de la clasificación general.

La cuarta etapa disputada este martes fue ganada por el ecuatoriano Jonathan Narváez, tras imponerse en los 138 kilómetros entre Catanzaro y Cosenza. Los colombianos Egan Bernal y Éiner Rubio llegaron en las casillas 27 y 39, respectivamente.

El Giro es liderado por el italiano Giulio Ciccone. El mejor nacional es Egan Bernal en la cuarta casilla a cuatro segundos del líder.

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