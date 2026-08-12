Caso Lili Pink: Fiscalía recibe nuevo revés mientras la Dian pide cárcel para los ocho imputados

El proceso judicial por el presunto entramado de lavado de activos y contrabando relacionado con Lili Pink tuvo un nuevo movimiento este martes 11 de agosto. La Fiscalía recibió otro revés, luego de que el Juzgado 67 Penal Municipal de Control de Garantías de Bogotá no avalara la forma en que se buscaba dar validez a una orden judicial y a la información obtenida durante la investigación. Al mismo tiempo, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) respaldó la solicitud de enviar a prisión a los ocho imputados. El juez Luis Eduardo Sánchez Beltrán decidió no validar judicialmente los procedimientos utilizados para obtener y revisar parte de la información recopilada por la Fiscalía. En otras palabras, el despacho no avaló que esos elementos quedaran formalmente reconocidos dentro del proceso de la manera solicitada por el ente acusador. Sin embargo, los dispositivos electrónicos relacionados con la investigación no fueron devueltos y permanecen bajo custodia mientras avanza el proceso. La decisión representa un nuevo obstáculo para la Fiscalía, que busca sostener su investigación a partir de elementos recopilados durante los operativos adelantados desde abril. La defensa se opuso a la legalización de información que ya había sido cuestionada judicialmente y el despacho acogió sus argumentos.

Sin embargo, la determinación no es definitiva. La Fiscalía interpuso recurso de apelación contra la decisión y este fue concedido por el juzgado en el efecto devolutivo. Por ello, una instancia superior deberá revisar el alcance de lo resuelto. Este nuevo episodio se suma a la decisión adoptada el pasado 24 de julio por el Juzgado 18 Penal Municipal con Función de Control de Garantías. En esa diligencia, la jueza declaró la ilegalidad material y formal de información obtenida durante allanamientos, al considerar que se presentaron fallas en el procedimiento utilizado por la Fiscalía para obtener y legalizar las evidencias.

¿Cuál es la posición de la DIAN?

Mientras la defensa enfrenta estos argumentos en los estrados, la DIAN, reconocida como víctima dentro del proceso, tomó una posición diferente frente a la investigación. Durante la audiencia del 11 de agosto, su representante pidió al juez respaldar la solicitud de la Fiscalía para imponer medida de aseguramiento en centro carcelario contra los ocho procesados. La entidad considera que el ente acusador ha presentado elementos que evidenciarían, de manera presunta, la participación de los investigados en el entramado que es objeto de investigación. Los procesados en cuestión son Max Marvin Abadi, David Max Abadi Homsani, Malaquilla Bismar Hernández, Lorena Bernal Castro, Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna, Jonnatan Villamil Soler, Luz Adriana López López y Merlín Roxana Mendoza Arias. Según la teoría de la Fiscalía, la investigación habría identificado un conglomerado empresarial que presuntamente utilizaba empresas importadoras, comercializadoras y sociedades de papel para introducir mercancías al país y posteriormente dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito. El ente acusador ha señalado cifras de $730.000 millones en presunto lavado de activos, más de $430.000 millones relacionados con un posible enriquecimiento ilícito y mercancía aprehendida o decomisada por la Dian cuyo valor superaría los $54.000 millones. También habla de un posible contrabando superior a $75.000 millones.

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En abril, además, la Fiscalía de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares sobre 405 locales comerciales, 40 inmuebles, ocho vehículos y una sociedad, dentro de un operativo desarrollado en 59 ciudades y municipios de 25 departamentos. Así, el proceso llega a un punto de tensión: la Fiscalía enfrenta cuestionamientos sobre parte de la evidencia y una apelación pendiente, mientras la Dian sostiene que existen elementos suficientes para mantener a los ocho imputados privados de la libertad. Entérese: Implicados en caso Lili Pink no aceptaron cargos pese a que Fiscalía presentó nuevas pruebas; así va el caso Bloque de preguntas y respuestas