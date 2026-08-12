Caso Lili Pink: Fiscalía recibe nuevo revés mientras la Dian pide cárcel para los ocho imputados

El proceso judicial por el presunto entramado de lavado de activos y contrabando relacionado con Lili Pink tuvo un nuevo movimiento este martes 11 de agosto. La Fiscalía recibió otro revés, luego de que el Juzgado 67 Penal Municipal de Control de Garantías de Bogotá no avalara la forma en que se buscaba dar validez a una orden judicial y a la información obtenida durante la investigación. Al mismo tiempo, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) respaldó la solicitud de enviar a prisión a los ocho imputados.
El juez Luis Eduardo Sánchez Beltrán decidió no validar judicialmente los procedimientos utilizados para obtener y revisar parte de la información recopilada por la Fiscalía. En otras palabras, el despacho no avaló que esos elementos quedaran formalmente reconocidos dentro del proceso de la manera solicitada por el ente acusador.
Sin embargo, los dispositivos electrónicos relacionados con la investigación no fueron devueltos y permanecen bajo custodia mientras avanza el proceso.
La decisión representa un nuevo obstáculo para la Fiscalía, que busca sostener su investigación a partir de elementos recopilados durante los operativos adelantados desde abril. La defensa se opuso a la legalización de información que ya había sido cuestionada judicialmente y el despacho acogió sus argumentos.