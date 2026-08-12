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Listo el decreto que nombra a Andrés Felipe Velásquez como nuevo director de la Dian, ¿quién es?

Andrés Felipe Velásquez Reyes asumió como director general de la Dian mediante el Decreto 1184, expedido el 11 de agosto de 2026.

  • Andrés Felipe Velásquez Reyes fue nombrado director general de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales mediante el Decreto 1184 de 2026. FOTO CORTESÍA.
    Andrés Felipe Velásquez Reyes fue nombrado director general de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales mediante el Decreto 1184 de 2026. FOTO CORTESÍA.
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 10 horas
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El nombramiento de Andrés Felipe Velásquez Reyes como nuevo director general de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) se oficializó en el Decreto 1184 de 2026, expedido el 11 de agosto.

Su perfil académico y profesional está principalmente relacionado con el derecho tributario y la fiscalidad internacional, áreas directamente vinculadas con las funciones de la entidad encargada de la administración tributaria y aduanera del país.

Velásquez Reyes es abogado de la Universidad Militar Nueva Granada y cuenta con una especialización en Derecho Tributario de la Universidad del Rosario.

Además, cursó una maestría en Fiscalidad Internacional en la Universidad de La Rioja, en España. Actualmente, adelanta un posgrado en Tax M&A en la Universidad de los Andes.

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Su trayectoria académica también incluye experiencia como profesor en la Universidad del Rosario y en la Universidad Sergio Arboleda.

A esta formación se suma su experiencia como conjuez de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, instancia relacionada con asuntos tributarios y fiscales.

El nuevo director de la Dian también es autor de publicaciones sobre derecho tributario y constitucional.

¿Cuál ha sido su experiencia en derecho tributario?

La trayectoria profesional de Velásquez Reyes está vinculada al asesoramiento y litigio en materia tributaria.

Fue director del Instituto Colombiano de Derecho Tributario (ICDT), organización especializada en el estudio y análisis de asuntos relacionados con la tributación.

También es socio fundador de Velásquez Osorio Abogados S.A.S., firma especializada en derecho tributario y constitucional.

Su experiencia profesional supera los 16 años y comprende trabajos relacionados con planeación tributaria, litigios fiscales y asesoría en fiscalidad internacional.

Este recorrido le ha permitido desarrollar su carrera en áreas relacionadas directamente con la administración y aplicación de las normas tributarias.

¿Cuándo asumió como director de la Dian?

El nombramiento de Velásquez Reyes quedó establecido mediante el Decreto 1184 de 2026, expedido el 11 de agosto de 2026.

El documento señala que el funcionario fue nombrado, a partir de esa fecha, en el empleo de Director General, código 510, grado 07, de la Dian.

El decreto fue firmado por el ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez, y establece que la decisión rige desde la fecha de su expedición.

Con este nombramiento también quedó derogado el artículo 2 del Decreto 1130 del 6 de agosto de 2026.

La comunicación oficial de la designación deberá realizarse a través de la Subdirección de Gestión del Talento Humano del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

El perfil del nuevo director de la Dian

La llegada de Velásquez Reyes pone al frente de la Dian a un abogado cuya carrera se ha desarrollado principalmente alrededor de la tributación, el derecho fiscal y la fiscalidad internacional.

Su experiencia combina el ejercicio profesional, la docencia universitaria, la participación en asuntos judiciales y la producción académica en materia tributaria y constitucional.

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Además de su experiencia de más de 16 años en asesoría, planeación y litigios fiscales, su paso por el Instituto Colombiano de Derecho Tributario y su trabajo en una firma especializada hacen parte de su trayectoria antes de asumir la dirección general de la Dian.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quién es Andrés Felipe Velásquez, nuevo director de la Dian?
Andrés Felipe Velásquez Reyes es abogado especializado en derecho tributario y fiscalidad internacional. Tiene más de 16 años de experiencia profesional en asesoría, litigios y planeación tributaria y fue director del Instituto Colombiano de Derecho Tributario (ICDT).
¿Cuándo asumió Andrés Felipe Velásquez como director de la Dian?
Velásquez Reyes fue nombrado director general de la Dian mediante el Decreto 1184 del 11 de agosto de 2026. El nombramiento rige desde la fecha de expedición del decreto.
¿Cuál es la experiencia de Andrés Felipe Velásquez en temas tributarios?
Su trayectoria supera los 16 años y está enfocada en derecho tributario y constitucional, planeación tributaria, litigios fiscales y fiscalidad internacional. También fue director del Instituto Colombiano de Derecho Tributario y socio fundador de una firma especializada en estas áreas.
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