Gobierno desmonta subsidio al diésel: estos vehículos enfrentarían alzas superiores a los $3.000

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 1428 de 2025, que introduce un mecanismo diferencial de precios para el combustible diésel (ACPM) en Colombia. Se trata de un desmonte que se hará de manera gradual y comenzará en las principales ciudades. Ese desmonte solo está dirigido exclusivamente a vehículos de uso particular, oficial y diplomático, que comenzarán a pagar “un precio más cercano al valor internacional del combustible”.
Según la norma, el objetivo es eliminar subsidios que el Estado considera ineficientes, en un contexto de presión sobre las finanzas públicas y de necesidad de priorizar el gasto social y la inversión en infraestructura, justificó el Ministerio de Energía.
El Ministerio de Energía le confirmó a EL COLOMBIANO que la medida se implementará de manera gradual en un término máximo de seis meses y el precio quedará a “paridad de internacional”.