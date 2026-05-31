Mercados reaccionan a las elecciones, ¿qué pasará con el dólar y la deuda?

Mientras avanzaban las votaciones de la primera vuelta presidencial este domingo y aún no se conocían resultados oficiales, los mercados financieros ya comenzaban a descontar los posibles escenarios políticos que enfrentará Colombia durante los próximos meses.
Aunque los analistas coinciden en que es altamente probable que la elección se defina en una segunda vuelta, también advierten que el comportamiento del dólar, la deuda pública y las acciones dependerá en gran medida de quién encabece la contienda: si un candidato identificado con la continuidad del actual gobierno, como Iván Cepeda, o una alternativa de derecha como Paloma Valencia o incluso una opción más radical en ese espectro político como Abelardo de la Espriella.
COnsulte: Dólar supera los $3.800 este 19 de mayo y marca máximos de 2026 en Colombia
La incertidumbre electoral se ha convertido en uno de los principales factores que explican la volatilidad reciente de los mercados colombianos.