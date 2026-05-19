Dólar sube $120 por elecciones: ¿hasta dónde llegaría su precio en Colombia?

El mercado cambiario en Colombia está agitado en la recta final hacia la primera vuelta presidencial del 31 de mayo. En lo que va de este mes, el dólar ha tomado un impulso notable. Las cifras demuestran que la incertidumbre política y los movimientos financieros de corto plazo han roto la estabilidad que la moneda venía registrando en el primer cuatrimestre, posicionando la tasa de cambio en niveles que no se observaban desde finales del año pasado.
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Así, durante el mes de abril, el precio promedio de la divisa estadounidense se ubicó en $3.617,50. Sin embargo, al evaluar las primeras veinte jornadas de mayo, el promedio mensual se catapultó hasta los $3.737,78. Esto representa un incremento de $120,28 en el valor del dólar de un mes a otro, lo que equivale a una devaluación del peso colombiano del 3,32% en un periodo corto.
Aunque el peso mantuvo un comportamiento muy controlado y robusto entre enero y abril, el verdadero choque de volatilidad se ha concentrado con fuerza durante los días previos a la jornada electoral de mayo.
Los expertos coinciden en atribuir este comportamiento al panorama político interno. El estratega de mercados y derivados de Corficolombiana, Mauricio Acevedo, sostiene que el mercado cambiario ha reflejado una tendencia alcista muy marcada, la cual puede catalogarse como previsible por encontrarse el país en plenas semanas preelectorales.