Incendio dejó “en la calle” a dos familias de La Pintada; damnificados buscan solidaridad

A la solidaridad ciudadana están apelando en La Pintada (Suroeste antioqueño) para recuperar las pérdidas sufridas por parte de las dos familias damnificadas durante el incendio que se produjo el domingo pasado.

Le recomendamos leer: Incendio en el barrio Andalucía, Medellín: investigan a un paciente psiquiátrico

El jefe del cuerpo de bomberos voluntarios de esa población, sargento Adrián Cardona, relató que después de las seis de la tarde del domingo recibió un llamado de la policía local así como varios reportes de ciudadanos informando acerca de una explosión en el sector aledaño al puente viejo.

De inmediato se desplazaron hacia el lugar señalado como el sitio del impacto cinco apagafuegos como tripulación de un camión cisterna y al llegar se encontraron con la versión de que se había producido la detonación de una pipeta de gas.

Por fortuna, las llamas fueron controladas a través de descargas de agua que los bomberos lanzaron a través de las ventanas.

Al parecer, según versiones, inicialmente se habría producido una fuga del combustible volátil y en el momento en que una persona de la familia que tenía la vivienda tomada en arriendo encendió un bombillo se iniciaron las llamas en el cilindro.

La reacción de un allegado fue tratar de tomar ese elemento y arrojarlo lejos; instantes después habría sido que se ocasionó la explosión.

Sin embargo, no hubo lesionados de consideración, pues las personas que residen en la casa alcanzaron a salir. Solo, como consecuencia de la deflagración, una persona -el hombre que intentó alejar la pipeta- sufrió quemaduras de primer grado y se desplazó por sus propios medios en busca de atención médica en el hospital local, según contó el sargento Cardona.

En cambio, sí hubo pérdida total de los electrodomésticos, camas, enseres, utensilios de cocina y la ropa de la familia que habitaba la casa, pero también daños considerables en la estructura de la vivienda que todavía están siendo evaluados.

“En la estructura de la vivienda puede haber pérdida total porque las paredes se agrietaron por la explosion”, añadió el comandante de los bomberos.

También le sugerimos ver: Hombre muere tras incendio provocado presuntamente por su esposa en Medellín

Desde el mismo lunes, varios allegados e integrantes de las fuerzas vivas de La Pintada madrugaron a convocar la solidaridad ciudadana, pues tanto los inquilinos de la casa como los propietarios son personas muy queridas en el municipio.

De acuerdo con el sargento Cardona, la residencia era habitada por María Norela y Gloria Vasco, madre y tía de Juan Diego Coronado, quien es reconocido porque tiene un puesto de comidas rápidas que goza de la mejor fama en el pueblo.

Por su parte, la dueña de la residencia destruida es Erika Botero, “la Mona”, también muy reconocida porque toda su vida ha tenido un puesto de venta de bebidas y comestibles.

“Mi mamá vivía del arriendito de la casa y de ahí mantenía a un hijo menor de edad (de 16 años). Era lo único que tenía”, dijo su Daisuri Campero Botero.

También, de las señoras Vasco se supo que apenas llevaban dos días de haberse pasado para este domicilio y pretendían iniciar con un emprendimiento consistente en un puesto de comidas rápidas, aprovechando la cercanía con el puente viejo, que es un punto de atracción para turistas en La Pintada.

Cualquiera que se quiera vincular con la campaña de ayuda a las dos familias puede comunicarse a los teléfonos 312 7841911 y 3003680551.