Dólar cae por debajo de $3.200 este miércoles: ¿cómo seguirá comportándose?

La jornada cambiaria en Colombia comenzó con una nueva caída del dólar. La divisa estadounidense abrió en $3.192, ubicándose por debajo de la barrera de los $3.200, lo que representó un descenso de $12,51 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada para este día en $3.204,51. El comportamiento de la moneda coincide con un entorno internacional que, según analistas, ha mejorado las perspectivas para las monedas emergentes, luego de una menor expectativa de nuevas alzas en las tasas de interés de Estados Unidos.

El peso entre las mejores monedas emergentes

Rodrigo Lama, Chief Business Officer de la fintech latinoamericana Global66, sostuvo que el cambio de panorama registrado durante la semana pasada abrió un escenario más favorable para las monedas emergentes en el corto plazo. Según el experto, la combinación de una inflación subyacente (PCE) más moderada, un crecimiento económico de Estados Unidos inferior al esperado y una reunión de la Reserva Federal (Fed) sin señales adicionales de incrementos en las tasas redujo la probabilidad de un alza en septiembre.

“El peso colombiano sigue consolidando su tendencia estructural de apreciación, sostenida por un diferencial de tasas atractivo con la región y un petróleo que, si bien se mantiene elevado, no ha logrado revertir los flujos que favorecen al COP”, señaló Lama. El analista añadió que, si el reporte de nóminas no agrícolas de Estados Unidos (NFP), que se conocerá el viernes, confirma una moderación del mercado laboral, disminuiría aún más el argumento para mantener una política monetaria restrictiva por parte de la Fed.

¿Qué variables seguirán moviendo el dólar?

Pese al fortalecimiento reciente del peso colombiano, Lama advirtió que la liquidez global y el diferencial de tasas de interés continuarán siendo los principales determinantes del comportamiento del tipo de cambio en el mediano plazo. Le puede gustar: ¿Qué pasó con las remesas en Colombia? Cayeron 4,2% en junio tras casi tres años de crecimiento También señaló que el cese al fuego en Medio Oriente sigue siendo frágil y que una eventual reactivación del conflicto podría impulsar nuevamente el precio del petróleo por encima de los USD 87 por barril, aumentando las expectativas de inflación y presionando el mercado cambiario. En este contexto, Global66 estima que la tasa de cambio podría moverse en un rango entre $3.080 y $3.220, manteniendo un sesgo bajista mientras el diferencial de tasas y los flujos de inversión continúen favoreciendo al peso colombiano.

Tras la más reciente decisión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) y la publicación de los últimos indicadores económicos, el CME FedWatch muestra un cambio importante en las expectativas del mercado. De acuerdo con el análisis de Global66, disminuyeron las probabilidades de un aumento de tasas en septiembre y volvió a ganar fuerza el escenario de que la Fed mantenga sin cambios su política monetaria.

Para diciembre, incluso comienza a descontarse la posibilidad de recortes en las tasas de interés, con una probabilidad de 40,8%, reflejando la percepción de que el ciclo de endurecimiento monetario estaría acercándose a su fin.

Así se movería el dólar

El reporte de empleo de Estados Unidos será el principal evento para los mercados durante la semana. Según Rodrigo Lama, si las cifras laborales decepcionan, aumenta la tasa de desempleo y el petróleo permanece por debajo de USD 82 gracias al cese al fuego en Medio Oriente, el mercado podría reducir aún más las probabilidades de un incremento de tasas y el dólar en Colombia podría profundizar su caída hasta un rango entre $3.080 y $3.120. En contraste, si el mercado laboral estadounidense resulta más sólido de lo esperado y el conflicto en Medio Oriente se intensifica nuevamente, llevando el petróleo por encima de USD 87, el dólar podría recuperar terreno y ubicarse entre $3.200 y $3.250. El experto concluyó que la evolución del conflicto geopolítico seguirá siendo un factor determinante. Una desescalada prolongada favorecería una mayor apreciación de las monedas emergentes, mientras que una nueva escalada podría aumentar la presión sobre el tipo de cambio, independientemente de los datos macroeconómicos. Entérese: ¿Por qué el peso colombiano fue la moneda más fuerte del mundo en julio?

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