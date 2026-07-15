El dólar abre hoy miércoles en $3.245 y toca niveles de 2019: estas son las razones de la constante caída

La divisa volvió a ubicarse en niveles no vistos desde julio de 2019, impulsada por una menor inflación en Estados Unidos, el fortalecimiento del peso colombiano y mayores ingresos de dólares por remesas y petróleo. Sin embargo, expertos prevén fuertes fluctuaciones en los próximos meses.