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El dólar abre hoy miércoles en $3.245 y toca niveles de 2019: estas son las razones de la constante caída

La divisa volvió a ubicarse en niveles no vistos desde julio de 2019, impulsada por una menor inflación en Estados Unidos, el fortalecimiento del peso colombiano y mayores ingresos de dólares por remesas y petróleo. Sin embargo, expertos prevén fuertes fluctuaciones en los próximos meses.

  • La fortaleza del peso colombiano responde a factores locales e internacionales que favorecen el ingreso de dólares al país. FOTO: EL COLOMBIANO
    La fortaleza del peso colombiano responde a factores locales e internacionales que favorecen el ingreso de dólares al país. FOTO: EL COLOMBIANO
Diario La República
Redacción El Colombiano
hace 3 horas
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El dólar extendió este miércoles su tendencia bajista en Colombia y volvió a ubicarse en niveles que no se observaban desde julio de 2019, reflejando un escenario de mayor fortaleza para el peso colombiano.

Aunque la divisa abrió con una nueva caída frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), analistas advierten que el comportamiento del mercado cambiario seguirá marcado por episodios de alta volatilidad, influenciado tanto por factores internacionales como por la situación económica y fiscal del país.

La moneda estadounidense inició la jornada en $3.245,60, una disminución de $6,51 frente a la TRM vigente de $3.252,11.

En las primeras operaciones registró un precio mínimo de $3.246 y un máximo de $3.248,98, con ocho transacciones por...

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