Dr. Dre ya es multimillonario: el rapero que le ganó la carrera al dinero sin correr

Hay una frase que Andre Romelle Young, conocido en el mundo entero como Dr. Dre, ha repetido como si fuera su propio evangelio de los negocios: “No busco el dinero. Intento que el dinero me persiga”.
Durante años sonó como la bravuconería característica del hip-hop. Hoy, la lista de multimillonarios de Forbes 2026 la convierte en una declaración de principios con respaldo numérico, exactamente 1.000 millones de dólares de patrimonio neto.
El productor y rapero fue reconocido oficialmente como multimillonario en la lista de Forbes de 2026, casi 12 años después de haber afirmado públicamente que ya había alcanzado esa cifra.
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