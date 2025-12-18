¡Histórico! La FIFA ya tiene fecha para el primer Mundial de Clubes Femenino

El fútbol femenino no deja de derribar barreras y, tras años de espera, el sueño de ver a los mejores equipos del planeta enfrentándose en un solo certamen es una realidad. Lo que antes era una conversación de pasillo en los grandes congresos del fútbol, hoy tiene fecha, forma y un camino trazado que promete elevar la competitividad de las ligas locales a un nivel nunca antes visto. El anuncio ha generado una ola de entusiasmo en las jugadoras y aficionados, al alcanzar por fin un campeonato máximo de clubes que promete enfrentar a las grandes figuras del fútbol del planeta. Le contamos todos los detalles de la primera edición del Mundial de Clubes femenino.

¿Cuándo y dónde se jugará el Mundial de Clubes Femenino?

El Consejo de la FIFA, reunido en Doha, Catar, ratificó que la cita inaugural se llevará a cabo del 5 al 30 de enero de 2028. Aunque la sede oficial todavía no ha sido confirmada, el organismo busca un país que garantice condiciones climáticas amables, alejadas del crudo invierno de enero, para asegurar el mejor espectáculo posible. Un dato clave es que estas fechas han sido estratégicamente elegidas para no chocar con la Champions League Femenina (que entra en receso en enero) ni con la NWSL de Estados Unidos, que en ese mes se encuentra en pretemporada. Puede leer: Flamengo y Carrascal perdieron la Intercontinental ante el PSG en la noche de Safonov

El torneo principal contará con 16 equipos, pero la acción comenzará antes con una fase previa. Así es como se dividirá el torneo: - Fase de Play-in: Seis equipos de todas las confederaciones (incluida Oceanía) lucharán por los últimos 3 cupos disponibles. - Fase de Grupos: Los 13 clasificados directos más los 3 ganadores del play-in se dividirán en 4 grupos de 4 equipos. - Eliminación directa: Los dos mejores de cada grupo avanzarán a los cuartos de final, seguidos por semifinales y la gran final.

¿Cómo se distribuirán las plazas por Confederación en el Mundial de Clubes Femenino?

La FIFA ha decidido premiar la competitividad actual de las regiones con la siguiente repartición de cupos directos: - UEFA (Europa): 5 plazas. - CONMEBOL (Sudamérica): 2 plazas. - CONCACAF (Norte/Centroamérica): 2 plazas. - AFC (Asia): 2 plazas. - CAF (África): 2 plazas.

¿Cómo se otorgan los cupos para el Mundial de Clubes Femenino?

Para entender quiénes van al Mundial, hay que mirar los torneos continentales (como la Copa Libertadores Femenina o la Champions League Femenina) que se juegan entre 2025 y 2028. La FIFA ha determinado que las plazas se otorgarán principalmente por dos vías: mérito directo (ser campeona del continente) y ranking de rendimiento (ser un equipo constante y ganador durante estos cuatro años). Aunque el torneo es en 2028, los resultados de los torneos actuales ya están definiendo los nombres. Con base en los campeonatos cerrados en 2025 y los criterios de la FIFA, estos equipos ya son los principales candidatos y, en algunos casos, ya tienen su lugar virtualmente asegurado:

- Corinthians (Brasil - CONMEBOL): al ser las campeonas de la Copa Libertadores Femenina 2025, son las primeras grandes candidatas de Suramérica. - Arsenal (Inglaterra - UEFA): gracias a su desempeño y los puntos acumulados en la última Champions League, las Gunners son de las primeras en la lista de Europa. - Gotham FC (EE. UU. - CONCACAF): ganadoras de la reciente W Champions Cup de la región, las neoyorquinas apuestan po una de las plazas para Norteamérica. Lea más: Estos son los equipos deportivos femeninos más valiosos del mundo, según Forbes - Wuhan Jiangda (China - AFC): Son las actuales campeonas de la Champions femenina en Asia. - AS FAR (Marruecos - CAF): Las campeonas de la Liga de Campeones Femenina de la CAF en 2025.

El fútbol femenino está listo para el espectáculo

Sobre este lanzamiento, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, fue contundente durante las reuniones en Doha: "La Copa Mundial Femenina de Clubes supondrá un punto de inflexión para el progreso del fútbol femenino... Este formato permitirá que los mejores conjuntos del planeta compitan entre ellos y destacará el fútbol de clubes en el panorama mundial", afirmó el mandatario. Para calentar motores, la FIFA también confirmó la creación de la Copa de Campeonas Femenina, un torneo anual más pequeño (similar a la Intercontinental masculina) que comenzará en 2026 en Londres. Este certamen enfrentará a las ganadoras de cada continente y servirá como criterio de mérito deportivo para clasificar al Mundial de 2028. Le podría interesar: Estos son los equipos deportivos femeninos más valiosos del mundo, según Forbes