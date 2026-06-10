El nuevo motor del consumo en Colombia: 13,9 millones de adultos mayores impulsarán la economía hacia 2055

El envejecimiento de la población colombiana dejará de ser un fenómeno exclusivamente demográfico para convertirse en uno de los principales motores de consumo y crecimiento económico del país durante las próximas décadas. Así lo revela el Informe de Longevidad Activa de OBS Business School, que estima que para 2055 Colombia tendrá 13,9 millones de habitantes mayores de 55 años, un segmento que concentrará una parte cada vez más relevante de la demanda de bienes y servicios.

La llamada “economía de la longevidad” emerge como una oportunidad estratégica para el tejido empresarial en un escenario donde el crecimiento proyectado del Producto Interno Bruto (PIB) para 2026 es de apenas 3,2%. Sin embargo, expertos advierten que gran parte de los sectores productivos aún no han adaptado su oferta a las necesidades de una población que vivirá más años y buscará mantener su independencia y calidad de vida. La transformación que atraviesa Colombia no solo está relacionada con el envejecimiento de la población. También está acompañada por un creciente interés de los ciudadanos por el bienestar físico y los hábitos saludables. Muestra de ello son eventos deportivos masivos como la Media Maratón de Bogotá, que reunió a más de 42.000 corredores en 2025 y acumula cerca de un millón de participantes a lo largo de su historia. A esto se suma la expansión de cadenas de gimnasios como Smart Fit, que ya cuenta con 224 sedes y cerca de 700.000 usuarios en el país.

No obstante, estos avances contrastan con indicadores que reflejan importantes retos. Según el informe, el 62% de la población colombiana no cumple con los niveles mínimos recomendados de actividad física y apenas el 20,8% de los adultos mayores participa en actividades deportivas organizadas. Esta situación evidencia una brecha significativa entre el aumento de la esperanza de vida y la adopción de hábitos que permitan un envejecimiento saludable.

Una oportunidad de negocio poco explorada

De acuerdo con la investigación liderada por Eduardo Correa, profesor de OBS Business School, uno de los principales problemas radica en que sectores como el fitness, la salud y el bienestar todavía no han desarrollado propuestas diseñadas específicamente para la población senior. Aunque una gran proporción de los adultos mayores conserva su autonomía e independencia funcional, la oferta actual sigue enfocada principalmente en objetivos estéticos o en públicos más jóvenes, dejando de lado necesidades relacionadas con la prevención, la movilidad y la calidad de vida. “El envejecimiento de la población no debe verse como una carga asistencial, sino como una de las mayores oportunidades de innovación empresarial del siglo XXI”, señala Correa. “Las compañías que adapten su propuesta a una población que vivirá más y mejor serán las que lideren el mercado”.

Según el informe, esta falta de adaptación limita el desarrollo de nuevos mercados y reduce el potencial de crecimiento económico asociado a un grupo poblacional con capacidad adquisitiva y necesidades específicas cada vez más marcadas. El estudio plantea que las industrias del bienestar, la salud y el acondicionamiento físico tienen un amplio margen de crecimiento si transforman sus modelos de negocio y pasan de enfoques centrados en la apariencia física a propuestas orientadas al fortalecimiento funcional, la prevención de enfermedades y la promoción de la autonomía. La evidencia internacional respalda esta estrategia. El informe destaca que el entrenamiento de fuerza puede reducir hasta en un 46% el riesgo de mortalidad por cualquier causa. Sin embargo, este tipo de actividad continúa siendo poco utilizado, especialmente entre la población de mayor edad. Para los investigadores, impulsar hábitos activos no solo representa una oportunidad comercial, sino también una herramienta para reducir los costos futuros asociados a la dependencia, la fragilidad y la atención médica de largo plazo.

América Latina acelera su transición demográfica

La transformación observada en Colombia forma parte de un fenómeno regional de gran escala. Según datos citados de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la población mayor de 60 años en la región pasará de 88,6 millones de personas en 2022 a 220 millones en 2060.

Se trata de un cambio demográfico que avanza a una velocidad mucho mayor que la registrada en Europa. Mientras que en varios países europeos el proceso tomó más de un siglo, en América Latina se desarrollará en menos de cuatro décadas. Esta transición ejercerá presión sobre los sistemas de salud, los mercados laborales y los esquemas de protección social. Al mismo tiempo, abrirá oportunidades económicas relevantes para industrias vinculadas al bienestar, un mercado que en Latinoamérica alcanzaría un valor estimado de US$1.730 millones en 2026. En economías más maduras, como la española, el impacto de la longevidad activa ya es visible. Actividades como el senderismo, las competencias Hyrox y las carreras populares han evolucionado de nichos deportivos a fenómenos masivos de participación ciudadana. Solo en 2025, las principales competencias deportivas de este tipo reunieron más de 790.000 participantes, consolidando un ecosistema donde el bienestar integra dimensiones físicas, mentales y sociales.

Para los expertos, esta experiencia demuestra el amplio espacio de crecimiento que todavía tiene Colombia para desarrollar modelos de negocio más inclusivos y adaptados a una población cada vez más longeva. La adaptación empresarial aparece como uno de los principales desafíos de los próximos años. Según Correa, incorporar a la población senior exige repensar productos, servicios y experiencias desde criterios de accesibilidad, autonomía y prevención. Este cambio no solo tendrá efectos sobre los patrones de consumo, sino también sobre la sostenibilidad de los sistemas de salud y la competitividad empresarial. “El gran cambio no es que vivamos más, sino cómo vamos a vivir esos años adicionales”, concluye Correa. “La longevidad activa redefine la economía, el trabajo y los modelos de negocio. No adaptarse ya no es una opción”.