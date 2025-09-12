Abogados de comensales elevaron petición al MinTrabajo tras incidente en restaurante Andrés Carne de Res, ¿de qué se trata?

Tras el incidente presentado en el reconocido restaurante Andrés Carne de Res, LexVibe, la firma legal que representa a los comensales afectados en el local de la calle 82 (Bogotá), dijo que las conversaciones con esta cadena han sido “exitosas” y pidió a las autoridades “no poner en riesgo la sostenibilidad de la empresa”.
“Informamos a la opinión pública que hemos sostenido conversaciones exitosas con el restaurante Andrés D.C., y celebramos las medidas que han sido adoptadas en relación con la protección de los consumidores, tras el incidente ocurrido el pasado 5 de septiembre”, comunicó la firma.