x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Abogados de comensales elevaron petición al MinTrabajo tras incidente en restaurante Andrés Carne de Res, ¿de qué se trata?

La firma de abogados encargada de representar a los comensales que sufrieron lesiones en el restaurante de la calle 82, en Bogotá, indicaron el estado de las conversaciones.

  • Comensales afectados por el accidente manifestaron por medio de su firma de abogados que las conversaciones han sido exitosas con el restaurante. FOTO: Cortesía
    Comensales afectados por el accidente manifestaron por medio de su firma de abogados que las conversaciones han sido exitosas con el restaurante. FOTO: Cortesía
  • Comensales piden al MinTrabo no poner en riesgo la sostenibilidad del restaurante. FOTO: Cortesía
    Comensales piden al MinTrabo no poner en riesgo la sostenibilidad del restaurante. FOTO: Cortesía
Diario La República
12 de septiembre de 2025
bookmark

Tras el incidente presentado en el reconocido restaurante Andrés Carne de Res, LexVibe, la firma legal que representa a los comensales afectados en el local de la calle 82 (Bogotá), dijo que las conversaciones con esta cadena han sido “exitosas” y pidió a las autoridades “no poner en riesgo la sostenibilidad de la empresa”.

“Informamos a la opinión pública que hemos sostenido conversaciones exitosas con el restaurante Andrés D.C., y celebramos las medidas que han sido adoptadas en relación con la protección de los consumidores, tras el incidente ocurrido el pasado 5 de septiembre”, comunicó la firma.

Medidas que tomó el restaurante Andrés DC tras accidente

Comensales piden al MinTrabo no poner en riesgo la sostenibilidad del restaurante. FOTO: Cortesía
Comensales piden al MinTrabo no poner en riesgo la sostenibilidad del restaurante. FOTO: Cortesía

Esas medidas, según detalló LexVibe, incluyen el compromiso del restaurante de tomar acciones de verificación y eliminación de riesgos similares. En segundo lugar, reforzar y mejorar la capacitación en primeros auxilios de los equipos destinados para esto. En tercer lugar, contratar por parte de un tercero independiente un análisis de riesgos.

Le puede interesar: Ministerio de Trabajo ordenó el cierre inmediato de la cocina principal de Andrés Carne de Res

“Reiteramos que Andrés D.C. es un restaurante que representa la cultura colombiana al más alto nivel; confiamos que en concordancia con esta tradición, incidentes como este no se repitan y se proteja la integridad de todos sus consumidores”, enfatizaron los apoderados.

La petición de la firma de abogados al MinTrabajo

En relación con las actuaciones por parte de entidades como MinTrabajo, los representantes de los comensales elevaron una petición: “Solicitamos a las autoridades que han actuado con tanta diligencia frente a este caso, no poner en riesgo la sostenibilidad de una empresa colombiana que genera miles de empleos y que está actuando de la manera correcta frente a un accidente respecto del cual se han tomado todas las medidas para garantizar la no repetición para consumidores, ya que nuestra intención es la garantía de la seguridad y protección integral de consumidores; la corrección real de los mercados no se da con sanciones, se logra con medidas y compromisos inmediatos y efectivos de no repetición”.

Andrés D.C nos reiteró en público, así como ya lo hizo en privado, las excusas al grupo de clientes que se vieron afectados por este incidente, liderados por Javier Moreno y Gabriel Robledo, todos representados por nuestro director, el doctor Juan Pablo López Pérez”, puntualizó LexVibe.

Conozca también: Falla en máquina de humo provocó emergencia en restaurante Andrés DC, en Bogotá, con nueve lesionados

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida