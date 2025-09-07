Falla en máquina de humo provocó emergencia en restaurante Andrés DC, en Bogotá, con nueve lesionados

Una de las máquinas que sacan humo controlado en el restaurante Andrés DC (también conocido como Andrés Carne de Res), en una de sus sedes de Bogotá, sufrió una falla mecánica que hizo que lanzara material abrasivo que provocó quemaduras a nueve personas que se encontraban en el lugar.
La emergencia ocurrió sobre las 10:00 de la noche del pasado viernes, dentro de la sede de la calle 82, cuando de esta máquina, que se mezcla con las luces del lugar, comenzó a salir chispas que le cayeron en la piel a quienes estaban en las mesas más cercanas.