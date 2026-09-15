¿Quién es Carlos Suárez, el estratega y amigo de Abelardo de la Espriella, que llegó a la junta de Ecopetrol?

Cuando Abelardo de la Espriella ganó la Presidencia y llegó a la Casa de Nariño, Carlos Augusto Suárez Rojas no aceptó ningún cargo público. Prefirió quedarse donde siempre está más cómodo, al otro lado del teléfono, en línea con el presidente a toda hora y hablándole al oído. Este martes 15 de septiembre rompió esa promesa y aceptó ese dichoso cargo público. La Asamblea Extraordinaria de Accionistas de Ecopetrol lo eligió miembro de la junta directiva de la petrolera colombiana, en una sesión que renovó buena parte del máximo órgano de gobierno de la compañía más grande del país. Suárez entró en la plancha que presentó el Gobierno Nacional, accionista mayoritario de Ecopetrol. Su nombre ya sonaba en los medios económicos, en donde lo describieron como el estratega de comunicación política del presidente, Abelardo de la Espriella, y uno de sus asesores más escuchados. Siga leyendo: ¿Quién es Camilo Barco, presidente encargado de Ecopetrol tras la renuncia de Juan Carlos Hurtado?

Quién es Carlos Augusto Suárez Rojas, el hombre que le habla al oído al presidente

Suárez es abogado, consultor político y fundador de la consultora Estrategia y Poder. Buena parte de su carrera la hizo en comunicación estratégica, manejo de crisis, marketing político y construcción de imagen pública. Según El Tiempo, tiene especialización en control fiscal y años de experiencia asesorando gobernantes y armando estrategias de comunicación política. Nació en Bogotá, aunque él mismo se define como un “cachaco arrepentido”. La frase le cuadra a una biografía que se armó a pedazos y en tres regiones distintas del país. La niñez la pasó con su abuela materna, una mujer de campo que le enseñó a hablar con refranes. Todavía hoy, cuando quiere cerrar una discusión, responde con los dichos de ella. Conozca más: Ecopetrol eligió su nueva junta directiva: estos son los nuevos integrantes La adolescencia la vivió en Pamplona, Norte de Santander, como interno en el Seminario Menor. Su madre había migrado a Venezuela en busca de “una mejor vida”, y el internado fue el arreglo que quedó. De ahí volvió a Bogotá con un objetivo entre ceja y ceja, estudiar Derecho en el Externado. En esas aulas dictaba clase su padre, el abogado Daniel Suárez Hernández, un referente de la profesión que llegó a ser presidente del Consejo de Estado. Pero, Suárez no tuvo relación con él ni en la niñez ni en la adolescencia. Quería sentarse en un salón de clases como su alumno, y así fue como se acercaron, en un pupitre.

Fiscalía, DAS y la defensa de Salvatore Mancuso

Con el título en la mano trabajó en la Fiscalía, pasó por el DAS y después litigó en su propia oficina de abogados. En ese ejercicio asumió la defensa de Salvatore Mancuso. Es un capítulo que no esconde y del que no se arrepiente. Fue también en esos años de litigio cuando conoció a Abelardo de la Espriella. Desde entonces la amistad se afianzó. “Lo que hay entre los dos es una simbiosis de ideas, de carácter, de principios. Cada uno es caja de resonancia del otro”, dijo Juan Carlos Gossaín, como lo citó la revista Bocas. Sin embargo, en el carácter no se parecen tanto. A Suárez le gusta manejar las cosas en la sombra más que estar iluminado por las luces.

El cerebro de la campaña que llevó a De la Espriella a la Casa de Nariño

Su nombre se volvió nacional en la campaña presidencial de 2026, cuando lo señalaron como el principal arquitecto de la estrategia electoral y digital del entonces candidato De la Espriella. La Silla Vacía lo describió como un “amigo de años” del presidente y una de las personas de mayor confianza de su círculo político. Incluso indicó que el estratega ha acompañado por largo tiempo los proyectos profesionales y políticos de De la Espriella. El hombre que prefería la penumbra terminó en primera fila y ahora sentado en una silla de la junta de Ecopetrol. Uno de sus salidas al escarnio público fue cuando se enfrentó en redes sociales al expresidente Álvaro Uribe, desde ese entonces debió acostumbrarse a los focos durante la campaña. Asimismo, la cercanía entre los dos quedó escrita también en un acta. Tras la obtención de la personería jurídica del movimiento que respaldó la candidatura presidencial nació el partido Defensores de la Patria. En ese documento, Suárez figura como cofundador de esa colectividad junto con Abelardo de la Espriella y Joaquín Camilo Gutiérrez Caballero, otro amigo cercano del presidente y quien suena para ser el presidente de Ecopetrol. Fuera de la política, sus obsesiones son otras. Es un apasionado de la Segunda Guerra Mundial y ha recorrido sus escenarios principales como Normandía, Auschwitz, Hiroshima. Y le gustan los perros. Puede conocer: USO respalda reforma estatutaria de Ecopetrol propuesta por De la Espriella y pide avanzar en fracking

Así quedó la nueva junta directiva de Ecopetrol

La Asamblea Extraordinaria eligió a seis integrantes nuevos y dejó a tres que ya estaban en el órgano. Los seis nuevos, todos postulados por el Gobierno Nacional: -Carlos Augusto Suárez Rojas, estratega de comunicación política del presidente De la Espriella. -Jorge Alberto Jaller Jaramillo, ejecutivo antioqueño con trayectoria en Grupo Éxito. -José Camilo Manzur Jattin, presidente de Asocodis. -Ludmila del Carmen Vergara Rosales, exsuperintendente de Transporte. -Betzy Patricia Martínez Zapateiro, abogada. -Claudia Margarita Lafaurie Taboada, abogada. Los tres que continúan: -Luis Felipe Henao Cardona, actual presidente de la junta, postulado por los accionistas minoritarios. -Ricardo Rodríguez Yee, representante de los departamentos productores de hidrocarburos. -César Eduardo Loza Arenas, representante de los trabajadores. La junta que se acaba de armar tiene la tarea de evaluar los perfiles y elegir al presidente en propiedad de la petrolera. Como se dijo, entre los nombres que ya suenan para ocupar la presidencia ejecutiva está el de Joaquín Gutiérrez.