Ecopetrol suspende contratación para el mantenimiento de las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena

Ecopetrol informó la suspensión temporal del proceso de contratación del servicio de mantenimiento y gestión de activos industriales para las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena.
La decisión fue reportada a través de los procedimientos y canales oficiales establecidos por la ley para la publicidad de la actividad contractual en el sistema SECOP II, donde quedó registrada la suspensión del proceso.
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La contratación estaba orientada a la prestación de los servicios de mantenimiento y gestión de activos industriales, tanto durante las paradas programadas de planta como en la operación normal de las dos principales refinerías del país.