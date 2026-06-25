Se cayó el regreso de Ricardo Roa: junta de Ecopetrol negó su retorno a la Presidencia

Aunque en distintos círculos del sector energético se especuló con la posibilidad de que Ricardo Roa regresara a la presidencia de Ecopetrol antes de su salida definitiva de la compañía, la alternativa fue descartada por la Junta Directiva, que consideró que un eventual reintegro podría volver a exponer a la empresa a cuestionamientos y generar un nuevo foco de atención pública en un momento en el que Roa sigue con procesos vigentes ante la Justicia.

De acuerdo con fuentes cercanas al proceso, los miembros del máximo órgano de gobierno corporativo no respaldaron la posibilidad de que Roa retomara temporalmente sus funciones, cerrando así la puerta a un eventual regreso mientras se define su salida de la empresa.

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Cabe recordar que la licencia previamente aprobada por la Junta Directiva quedó suspendida en el tiempo tras la incapacidad médica de 30 días presentada por el presidente de Ecopetrol.

Según lo aprobado, una vez finalice la incapacidad deberá activarse el período de licencia autorizado. Sin embargo, Roa solicitó a la Junta no hacer uso de dicha licencia, petición que fue analizada por los directivos.